Hà Nội: Năm 2007, đóng cửa gần 600 văn phòng đại diện nước ngoài

Một số văn phòng đại diện còn bị xử phạt do hoạt động không đúng nội dung trong giấy phép, không báo cáo khi thay trưởng văn phòng đại diện, đổi trụ sở (như văn phòng đại diện King Dramsa Spilurina Co., ltd. bị phạt 30 triệu đồng, văn phòng đại diện F/L Smith bị phạt 25 triệu đồng...).

Trong năm 2007, Sở Thương mại đã cấp phép hoạt động cho 253 văn phòng đại diện mới và cấp lại giấy phép cho 881 văn phòng đại diện.