Hà Nội sốt bán vàng, TP HCM thờ ơ

Sáng nay, sau 4 lần thay đổi niêm yết, giá vàng SJC của Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn được công bố lúc 9h tại 27,30 - 27,40 triệu đồng, tăng 150.000 đồng so với đầu ngày 7/5.

Một số cửa hiệu mua bán vàng SJC ở TP HCM tăng thêm từ 80.000 đến 100.000 đồng mỗi lượng, niêm yết lúc 9h quanh mức 27,28 - 27,35 triệu đồng.

Sau phiên điều chỉnh tăng mạnh hôm qua, đến 8h10 sáng nay, giá vàng SBJ của Công ty vàng bạc đá quý Sacombank SBJ công bố 27,30 - 27,34 triệu đồng mỗi lượng, tăng 90.000 đồng cả chiều bán và mua so với sáng 7/5.

Diễn biến giá vàng tăng mạnh trong ngày hôm qua khiến thị trường Hà Nội sôi động hẳn lên. Sau một thời gian dài thị trường thiếu sóng, hôm qua các cửa hàng vàng "nóng" hẳn lên với hàng chục người vây quanh chờ đến lượt bán vàng. Đến sáng nay, không khí càng nóng lên khi giá tiếp tục dâng cao.

Đại diện của Bảo Tín Minh Châu (Hà Nội) cho biết lượng vàng doanh nghiệp này thu mua sáng nay ngang ngửa cả ngày hôm qua. "Hôm qua tưởng đã đông lắm rồi, nhưng sáng nay khách hàng còn nhiều hơn. Ngay từ sáng khi mới mở cửa đã có rất nhiều người xếp hàng chờ đến lượt bán", anh cho biết. Tính đến 11h sáng nay, Bảo Tín Minh Châu thu mua ở 27,26 triệu đồng, tăng 160.000 đồng so với sáng hôm qua. Ngược lại, giá bán vàng đang ở mức khá cao so với trước - 27,34 triệu đồng một lượng - làm chùn chân những ai muốn mua vàng tích trữ.

Chị Hoàng Minh Lan, cửa hàng trưởng của SJC Hà Nội tại Lê Ngọc Hân cho biết hôm qua, toàn hệ thống SJC Hà Nội thu mua từ khách hàng hơn 7.000 lượng. Vào thời điểm ảm đạm của tuần trước, mỗi ngày thu mua đạt 3.000 lượng đã là cao. Đến sáng nay, lượng vàng khách hàng mang đến bán cũng đã đạt gần 3.500 lượng. Hiện niêm yết mua bán lẻ vàng của SJC Hà Nội là 27,30 - 27,38 triệu đồng. Giá bán của cửa hàng tăng 110.000 đồng so với chiều qua, trong khi giá thu mua tăng 30.000 đồng.

Thị trường TP HCM trái ngược với không khí ngoài Hà Nội. Chủ hiệu vàng Vân Nga tại chợ Bến Thành, quận 1, cho biết, giá vàng nhảy vọt trong ngày 7/5 và sáng nay tiếp tục tăng lên, nhưng giao dịch chỉ nhích hơn ngày thường một ít chứ không tăng nhiều.

Ông Nguyễn Công Tường, Phó trưởng phòng Kinh doanh vàng, Công ty vàng bạc đá quý Sài Gòn cho biết, thị trường đã được kích thích trở lại nhờ giá tăng cao. Đã có nhiều người dân đến bán vàng, nhưng số lượng nhỏ lẻ. Còn nhà đầu tư lớn thì chưa có động thái xả hàng mạnh tay vì vẫn chờ giá tăng hơn. Tổng lượng giao dịch trên toàn hệ thống SJC Sài Gòn trong ngày 7/5 khoảng 4.000 cây vàng, trong đó lượng thu gom chiếm khoảng 2.500 lượng.

Dù sức nóng của vàng đã mạnh lên trong ngày hôm qua và sáng nay nhưng đôla Mỹ trên thị trường tự do đầu ngày vẫn không có nhiều biến động. Giá USD tại các điểm thu mua ngoại tệ tại Hà Nội và TP HCM đầu ngày đều niêm yết quanh 18.990 - 18.901 đồng, không thay đổi so với chiều qua và nhích nhẹ 20 đồng so với sáng 7/5.

Trong khi đó, giá mua USD của các ngân hàng hiện thấp hơn thị trường tự do nhưng bán ra đắt hơn. Vietcombank công bố giá niêm yết sáng nay quanh 18.960 - 19.030 đồng (mua vào bán ra). Giá mua vào thấp hơn tự do 30 đồng nhưng bán ra cao hơn 20 đồng. Eximbank sáng nay có giá bán ra bằng Vietcombank nhưng mua vào thấp hơn 10 đồng tại 18.950 -19.030 đồng.

Trên thị trường thế giới, giá vàng giao dịch phiên cuối tuần 7/5 trong giờ New York đã bứt phá lên ngưỡng cao 1.213 USD một ounce, sau đó đóng cửa phiên tại 1.208 USD.

Nếu quy ra tiền Việt theo tỷ giá 19.030 đồng, mỗi ounce vàng quốc tế tại thời điểm đóng cửa tuần có giá khoảng 27,98 triệu đồng, cao hơn giá vàng SJC trong nước khoảng trên dưới 600.000 đồng.

Hôm 6/8, SPDR Gold Trust tiếp tục mua vào 19,78 tấn, nâng tổng lượng vàng nắm giữ của quỹ lên 1.185,79 tấn. Cùng với đó, chứng khoán Mỹ giảm điểm và giới đầu tư lo lắng khủng hoảng nợ khu vực châu Âu sẽ lan rộng được coi là những nhân tố góp phần thúc giá vàng tăng cao. Hôm qua Indonesia và Thái Lan lại tung một lượng lớn vàng thỏi ra bán, trong khi thị trường tiêu thụ chính là Ấn Độ vẫn yên lặng do đồng rupe yếu.

Nhiều chuyên gia cho rằng giá vàng tiếp tục còn tăng cao trong thời gian tới.

Theo Lệ Chi (VNE)