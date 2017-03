Hà Nội, Từ ngày 30-8: Đóng cửa tiệm Internet gần trường học

Tạm dừng cấp phép game online mới Trong khi chờ quy chế quản lý trò chơi điện tử được Chính phủ phê quyệt, Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyền thông Lê Doãn Hợp đã đồng ý với những đề xuất của Cục Quản lý phát thanh, truyền hình và thông tin điện tử về các giải pháp trước mắt để quản lý game online. Theo đó sẽ dừng cấp phép game online mới chờ đến khi quy chế nói trên được ban hành; tạm dừng quảng cáo game online trên các phương tiện thông tin đại chúng; đề nghị các nhà cung cấp dịch vụ Internet ngừng cung cấp đường truyền cho các đại lý Internet sau 23 giờ. Ngoài ra, Bộ Thông tin và Truyền thông sẽ phối hợp với Bộ Công an đẩy nhanh việc xây dựng cơ sở dữ liệu chứng minh nhân dân điện tử, qua đó lấy cơ sở xác thực để quản lý game thủ đối với dịch vụ game online. Chủ đại lý kêu trời Tôi cho rằng việc đóng cửa các đại lý Internet gần trường học để hạn chế học sinh chơi game là không thỏa đáng. Các cháu học sinh ở đây là học sinh trường điểm, Internet gần trường thuận lợi cho các cháu tra cứu, tìm tài liệu cho bài học hoặc giải trí sau giờ học, rất ít cháu chơi game bạo lực. Nếu các cháu ra ngoài vào giờ học là do nhà trường quản lý không chặt, còn nếu giờ tan học, tiệm không phải cách trường 200 m mà 2 km, nếu đã thích thì các cháu vẫn đi. Bà ĐẶNG MINH HÀ, chủ đại lý Internet số 13B Thụy Khuê, quận Tây Hồ, cạnh hai trường THCS và THPT Chu Văn An Thật vô lý khi lấy cái chuẩn 200 m để buộc các đại lý Internet phải đóng cửa. Nói như vậy nhà cách trường 190 m với 210 m thì có khác gì nhau mà một bên bị đóng cửa, một bên không. Hơn nữa, có gì chứng minh việc đóng cửa các đại lý gần trường học sẽ giúp hạn chế chuyện học sinh chơi game online, hay chúng vẫn cứ chơi còn chúng tôi thất nghiệp? Ông HOÀNG H., chủ đại lý Internet ở Đội Cấn, gần Trường Tiểu học Vạn Phúc, quận Ba Đình