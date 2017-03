Hai doanh nghiệp báo cáo lỗ để trốn thuế

Ngoài hai doanh nghiệp trên, hiện TP Hội An có gần 200 doanh nghiệp nộp báo cáo quyết toán kinh doanh thua lỗ trong năm 2007. TP đã quyết định kiểm tra đây là lỗ thật hay giấu doanh thu để trốn thuế. Ngoài ra, nhiều doanh nghiệp ở Hội An còn chay ỳ trong nộp thuế. Trong tổng số tiền nợ đọng thuế năm 2007 hơn 11 tỷ đồng, đến nay ngành thuế Hội An mới truy thu hơn sáu tỷ đồng.