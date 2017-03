Hai kết luận trái ngược nhau về Sabeco

Bản kết luận cũng nêu rõ ông Nguyễn Quang Minh đã mua vỏ lon bia 333 với giá cao mà không hề qua đấu thầu là sai nguyên tắc, gây phản ứng mạnh từ các đơn vị sản xuất bia lon, gây thua thiệt hàng chục tỉ đồng.Kết luận thanh tra ngày 6-11-2009 chỉ rõ ông Nguyễn Quang Minh thiếu ý thức trách nhiệm với HĐQT, phải kiểm điểm trách nhiệm.Tuy nhiên chưa đến một năm sau, ngày 23-8-2010, Bộ Công thương lại có kết luận thanh tra mới do Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải ký, có nhiều nội dung trái ngược với kết luận cũ.



Kết luận này nêu rõ Sabeco chỉ mua của liên doanh do mình góp vốn 30% nên không có chào hàng cạnh tranh, không có cơ sở kết luận việc ký hợp đồng của tổng giám đốc với giá cao gây thua thiệt hàng chục tỉ đồng. Về trách nhiệm, kết luận này không hề nêu trách nhiệm của tổng giám đốc mà nêu thiếu sót thuộc về HĐQT thiếu giám sát, ban mua hàng chưa dự đoán được biến động giá, ban kiểm soát chưa thực hiện đủ chức năng...



Với hai kết quả thanh tra này, dư luận băn khoăn khi kết luận thứ hai do Thứ trưởng Nguyễn Nam Hải ký đóng dấu mật dù theo quy định, kết luận thanh tra không thuộc diện mật, nhất là khi kết luận thanh tra do Thứ trưởng Bùi Xuân Khu (đã nghỉ hưu) ký được công khai rộng rãi, không được coi là trường hợp đặc biệt.





Theo C.V.KÌNH - MINH QUANG (TTO)