Hải Phòng: Công ty bán xăng pha nước đã tuyên bố phá sản

Cây xăng trên trực thuộc Công ty Xuất nhập khẩu đầu tư đường biển (có trụ sở tại số 1 Đào Duy Anh, quận Đống Đa, Hà Nội). Lãnh đạo công ty cho biết do làm ăn thua lỗ nên đã tuyên bố phá sản từ ngày 28-3 và đang làm các thủ tục thanh lý. Cây xăng nói trên cũng đang bán hết số xăng còn tồn. Việc xăng bị lẫn nước lã là sự cố ngoài mong muốn, có thể do bồn rò rỉ nên nước mưa đã thấm vào. Trong buổi chiều xảy ra sự cố, nhân viên cửa hàng đã trả lại hơn 500.000 đồng cho 15 khách hàng. Sau đó, nhiều người khác tiếp tục kéo đến đòi tiền gây mất an ninh trật tự nên công ty phải dừng bồi thường để nhờ cơ quan chức năng giải quyết.