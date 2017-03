Hải quan và những đối thoại như đùa

Sáng qua (29-7), Trung tâm Xúc tiến thương mại và Đầu tư TP.HCM cùng Cục Hải quan TP.HCM đối thoại với các doanh nghiệp về vướng mắc trong thủ tục hải quan.

Tranh luận quanh cái... ngón cái

Công ty TNHH Cơ khí Duy Khanh (quận Tân Phú, TP.HCM) cho biết vừa qua, công ty nhập khẩu lô hàng mô-tơ công suất nhỏ dùng trong cụm thiết bị đóng mở cửa sổ và gặp rắc rối với việc áp mã hàng hóa.

Theo ông Khanh, ban đầu công ty tự áp mã hàng có thuế suất 0%. Nhân viên hải quan xem đây là “động cơ điện có công suất trên 746 W” rồi áp mã khác. Sau khi tranh luận, công ty điều chỉnh thành “động cơ điện có công suất dưới 37,5 W”, có thuế suất thuế nhập khẩu là 3%. Hải quan cũng không chấp nhận điều chỉnh này, yêu cầu kiểm định. Sau khi kiểm định thì áp một mã hoàn toàn khác, có thuế suất thuế nhập khẩu đến 26%.

Tại buổi đối thoại, đại diện công ty này ấm ức cho biết cái mô-tơ bé tí, chỉ bằng ngón tay cái mà nhân viên hải quan cứ cho là “động cơ điện trên 746 W” là quá vô lý, yêu cầu kiểm định coi có trên 746 W hay không! Lô hàng chỉ khoảng mười triệu đồng nên công ty đành chấp nhận việc áp mã này để có thể lấy hàng về, hoàn thành công việc chế tạo thiết bị.

Đại diện Cục Hải quan TP.HCM cho rằng việc áp mã là công việc khó khăn, phức tạp. Hiện nay có nhiều thiết bị mới, công nghệ mới nên không thể chủ quan cho rằng động cơ nhỏ là có công suất thấp. Ngày xưa, ổ dữ liệu của máy tính to như cái phòng, nay cũng chỉ bằng ngón tay cái đấy thôi! Cục cũng cho biết trong quá trình “tranh luận” về mã hàng hóa thì doanh nghiệp vẫn có quyền lấy hàng về để sản xuất.

Tuy nhiên, doanh nghiệp khẳng định Chi cục Hải quan Bưu điện đã không cho doanh nghiệp lấy hàng về cho đến khi giải quyết xong.

Đánh thuế sai do... đọc nhầm sách

Một công ty xuất khẩu gỗ cho biết lâu nay khi xuất khẩu gỗ, công ty này và các công ty cùng ngành không phải đóng thuế giá trị gia tăng. Tuy nhiên, giữa tháng 7-2009, Cục Hải quan TP gửi công văn đòi truy thu gần 80 triệu đồng thuế giá trị gia tăng (thuế suất 10%) cho các lần công ty xuất khẩu gỗ từ đầu năm 2009 đến nay.

Đồng ý rằng doanh nghiệp có nghĩa vụ cập nhật các quy định mới về thuế. Nhưng tại sao doanh nghiệp đã không biết mà hải quan cũng không biết nốt, không nhắc nhở doanh nghiệp khai báo lại mà cứ chấp thuận hồ sơ của doanh nghiệp để cả nửa năm nay mới phát hiện ra và đòi truy thu?! Việc này gây thiệt hại cho doanh nghiệp vì hàng đã bán xong mà nay lại phát sinh thêm chi phí.

Cục Hải quan TP.HCM giải thích trường hợp sai sót này là do sử dụng nhầm sách! Trong ngành có trang bị sách về biểu thuế cho anh em nhưng vẫn không đủ sách, do đó có anh em ra ngoài nhà sách mua sách có biểu thuế để tự trang bị nghiệp vụ. Tuy nhiên, một số sách đã in sai mức thuế, lẽ ra mức thuế là 10% thì in thành 0% nên gây sai sót!

Lo ngại về hải quan điện tử

Một số doanh nghiệp tỏ ra lo ngại về hải quan điện tử. Đại diện Công ty Vinamilk cho biết Vinamilk là một trong số doanh nghiệp tham gia hải quan điện tử đầu tiên, từ năm 2005 đến nay. Khi bắt đầu thí điểm, Vinamilk được chuyển từ Chi cục Hải quan gia công sang Chi cục Hải quan điện tử.

Việc chuyển này bị vướng trong việc kết số tồn khiến công ty bị chậm thanh khoản và phát sinh nợ thuế. Phải mất đến một năm thì công ty và hải quan mới gỡ xong vướng mắc này. Cho đến nay thì việc thực hiện hải quan điện tử cũng tạm ổn. Nay lại có thông tin sẽ giải thể Chi cục Hải quan điện tử, chuyển doanh nghiệp về các chi cục hải quan khác để làm hải quan điện tử. Do đó, doanh nghiệp lo ngại sẽ lại vướng mắc tiếp, ảnh hưởng đến tiến độ thông quan và chấp hành thuế của doanh nghiệp.

Cục Hải quan TP cho rằng hiện tại TP.HCM chỉ có khoảng 370 doanh nghiệp thực hiện thí điểm hải quan điện tử tại Chi cục Hải quan điện tử, tại Hải Phòng cũng có khoảng 300 doanh nghiệp thí điểm. Trong khi đó, hải quan điện tử cần được triển khai rộng cho mọi doanh nghiệp, mọi loại hình và tại mọi chi cục nên sẽ có sự chuyển đổi. Tuy nhiên, hải quan cam kết doanh nghiệp không bị xáo trộn gì trong việc chuyển đổi mà sẽ tốt hơn thôi.