Hạn chế cho vay ngoại tệ nhập khẩu thép

Giá thép sẽ tăng

Theo ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép VN (VSA), trong năm 2011, giá và sản lượng thép đều tăng. Theo tính toán của VSA, sản lượng thép tiêu thụ năm 2011 sẽ tăng từ 8% đến 10% so với năm 2010. Để đáp ứng nhu cầu phôi thép cho sản xuất trong điều kiện VN đã chủ động được khoảng 6 triệu tấn phôi, sản lượng phôi thép nhập khẩu năm 2011 sẽ dao động quanh 2 triệu tấn.

Tuy nhiên, ông Cường dự báo nếu tình hình cung cấp điện trong năm không đảm bảo, việc luyện phôi thép tiêu thụ điện nhiều gấp năm lần gia công thép (khoảng 500-600 kWh/tấn phôi) sẽ bị sụt giảm sản lượng. Khi đó, các doanh nghiệp thép buộc phải nhập khẩu thêm phôi thép để đáp ứng nhu cầu thép trong nước.

Lý giải điều nguyên nhân tăng giá, đại diện VSA cho rằng hai nguyên liệu cơ bản của sản xuất thép là than mỡ và quặng sắt trên thế giới đã tăng rất cao ngay từ cuối tháng 12-2010 do chính sách hạn chế xuất khẩu của Brazil, Úc, Mỹ, Ấn Độ và Trung Quốc. Vì vậy, với giá nguyên liệu đầu vào tăng như vậy, giá thép trong nước sẽ không tránh khỏi việc tăng giá so với năm 2010.

Giá thép sẽ tăng do chi phí đầu vào sản xuất tăng cao. Ảnh: Q.TRUNG

Bên cạnh đó, từ đầu năm giá thép phế thế giới cũng đã tăng thêm 100 USD/tấn. Do đó, ngoài chi phí đầu vào tăng, giá thành sản xuất thép trong nước chắc chắn sẽ còn biến động bởi các yếu tố khác như tỉ giá USD/VNĐ, lãi suất vay vốn ngân hàng quá cao, giá điện sẽ được điều chỉnh tăng trong năm 2011.

Bảo lãnh vay vốn

Nắm bắt được xu hướng trên, ông Đậu Văn Hùng, Tổng Giám đốc Tổng Công ty Thép VN (Vnsteel), cho hay năm 2011, tổng công ty đặt ra mục tiêu quan trọng nhất là đảm bảo sản xuất kinh doanh ổn định thông qua tiếp tục giữ vững và mở rộng thị phần trong nước, đẩy mạnh xuất khẩu sản phẩm thép cán. Doanh nghiệp sẽ chỉ đạo các đơn vị thành viên tập trung hoàn thành các công tác chuẩn bị cần thiết để khởi công một số dự án tự đầu tư và liên doanh liên kết với các đối tác trong và ngoài nước. Hoàn thành cổ phần hóa tổng công ty và chuyển sang hoạt động theo mô hình công ty cổ phần theo đúng tiến độ khi có quyết định của Thủ tướng Chính phủ.

Để đạt được những mục tiêu đó, theo ông Hùng, năm 2011 Vnsteel phải đạt tổng giá trị sản xuất công nghiệp hơn 14.200 tỉ đồng. Trong đó, tổng sản lượng thép cán đạt trên 2,9 triệu tấn; sản lượng phôi đạt 1,25 triệu tấn; sản lượng thép sau cán đạt hơn 342.000 tấn; tổng tiêu thụ thép cán trên 2,9 triệu tấn.

Ngoài ra, Vnsteel đề nghị Chính phủ bảo lãnh để tổng công ty có thể vay vốn từ các nguồn vay nước ngoài nhằm sớm triển khai đầu tư dự án nhà máy thép cán nóng công suất 2 triệu tấn/năm.

Thêm vào đó, Chính phủ có chính sách hạn chế cho vay ngoại tệ để nhập khẩu những mặt hàng mà trong nước đã sản xuất được như thép xây dựng, thép cán nguội dạng cuộn, tôn mạ kẽm, mạ màu, ống thép các loại.

TRÀ PHƯƠNG