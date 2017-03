Hàng bình ổn giữ được mãi lực tốt

Đại diện Sở Công thương TP.HCM cho biết doanh thu tháng 6 đạt 813,5 tỉ đồng, tăng 6,15% so với tháng cùng kỳ. Về lượng hàng, có hai nhóm vượt kế hoạch là rau củ quả (137,2%) và thực phẩm chế biến (122,5%), các mặt hàng còn lại đạt xấp xỉ so với chỉ tiêu kế hoạch. Tổng số điểm bán của bốn chương trình bình ổn thị trường tính đến ngày 30-6 là 7.412 điểm bán, tăng 483 điểm so đầu chương trình. Qua kết quả kiểm tra thực tế cho thấy các doanh nghiệp đang tích cực sản xuất, tạo nguồn hàng, đảm bảo lượng hàng cung ứng ra thị trường như kế hoạch giao, đủ sức chi phối thị trường, đáp ứng nhu cầu người tiêu dùng, chất lượng hàng hóa đảm bảo, đạt tiêu chuẩn an toàn thực phẩm, có nguồn gốc, xuất xứ rõ ràng.

Bà Lê Ngọc Đào, Phó Giám đốc Sở Công Thương TP.HCM, cho biết so với những năm trước, giá cả, mãi lực hàng trong chương trình bình ổn năm nay không biến động nhiều.

Đối với công tác chuẩn bị hàng tết bà Đào yêu cầu các DN báo cáo công tác chuẩn bị, có kế hoạch cụ thể trong công tác tạo nguồn hàng, đảm bảo lượng hàng như đã đăng ký. Sở sẽ kiểm tra để đảm bảo cung ứng đủ lượng hàng cho thị trường.

