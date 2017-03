Hàng chục căn biệt thự, resort bị buộc ngừng thi công

Một nhà đầu tư cảng biển rút lui Cảng Kê Gà do hai nhà đầu tư là Công ty Sản xuất Hàng tiêu dùng Bình Tân (Bitas) và Tập đoàn Than và Khoáng sản làm chủ đầu tư. Theo kế hoạch, tháng 8-2009 sẽ khởi công xây dựng nhưng đến nay vẫn chưa có động thái gì. Trong khi đó, theo ông Hồ Dũng Nhật, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Thuận, thì Bitas đã chính thức rút lui, không đầu tư nữa. Trả lời câu hỏi của phóng viên vì sao UBND tỉnh vẫn chưa có quyết định chính thức về việc dừng thi công đối với các doanh nghiệp, ông Nhật cho biết tỉnh đang tính toán và thực hiện việc này theo quy trình và cho biết khoảng tháng 3-2010, cảng Kê Gà sẽ được xây dựng. Theo dự án, cảng Kê Gà có vốn đầu tư 550 triệu USD, tương đương gần 10.000 tỉ đồng. Căn cứ vào phụ lục phân loại dự án đầu tư của Chính phủ thì cảng Kê Gà là dự án đầu tư thuộc nhóm A. Do đó, các dự án quan trọng trên phải có báo cáo đầu tư xây dựng công trình để trình Quốc hội thông qua chủ trương và cho phép đầu tư. Các dự án nhóm A không phân biệt nguồn vốn phải lập báo cáo để trình Chính phủ cho phép đầu tư. Tuy nhiên, đến nay dự án nói trên vẫn chưa trình Quốc hội hoặc Thủ tướng chấp thuận mà đang trong giai đoạn nghiên cứu khả thi. Ngoài việc hàng chục resort sẽ bị xóa sổ thì hải đăng Kê Gà, hải đăng cao và xưa nhất Việt Nam với kiến trúc độc đáo được người Pháp xây dựng từ năm 1898 sẽ bị ảnh hưởng nghiêm trọng. Ngoài ra nếu cảng biển đặt ở đây sẽ gây ô nhiễm môi trường một vùng biển rộng lớn và sẽ tác động trực tiếp đến vùng biển La Gi, Phan Thiết, Hòn Rơm, Mũi Né, những địa chỉ được xem là thiên đường nghỉ dưỡng, thế mạnh của Bình Thuận. Đó là chưa nói đến vùng biển Kê Gà là vùng biển vô cùng hiểm trở với nhiều đá ngầm, nhiều dòng chảy giao nhau và đã có rất nhiều con tàu phải bỏ mạng ở vùng biển này.