Hàng chục chuyến bay đổi lịch trình, hạ, cất cánh muộn do mưa giông

Trần mây phía dưới thấp nên máy bay không thể tiếp cận đường băng để hạ cánh.

Cụ thể, một chuyến bay từ Chu Lai đi TP.HCM buộc phải hạ cánh xuống sân bay Cam Ranh vì không thể hạ cánh xuống sân bay Tân Sơn Nhất do mưa lớn. Sau đó, máy bay tiếp tục chở hành khách vào TP.HCM khi thời tiết tốt trở lại. Chuyến bay ở chiều ngược lại TP.HCM - Chu Lai cũng phải hạ cánh xuống Cam Ranh do thời tiết Chu Lai cũng diễn biến xấu. Do khoảng cách gần nên hãng đã hỗ trợ chi phí cho hành khách di chuyển bằng xe khách ra Chu Lai.

Các hãng hàng không khác như VietJet, Vietnam Airlines có nhiều chuyến bay cũng bị ảnh hưởng lịch trình do thời tiết xấu. Riêng Vietnam Airlines cũng có bảy chuyến bay đã hoàn tất thủ tục nhưng không thể cất cánh.

Hiện tại thời tiết tốt, các chuyến bay đã hoạt động trở lại bình thường, tuy nhiên một số chuyến bay bị trễ giờ do máy bay về muộn vì lý do nêu trên.

Vietnam Airlines (VNA) cũng đã thông báo do ảnh hưởng của trận mưa giông lớn ở TP. HCM kéo dài từ 16h đến 17h10, đã có tổng số 22 chuyến bay bị ảnh hưởng trực tiếp và ảnh hưởng dây chuyền đến nhiều chuyến bay khác.

Trong số 22 chuyến, có 10 chuyến hạ cánh muộn do phải bay chờ từ 30-50 phút, 10 chuyến cất cánh muộn từ 15-20 phút và 2 chuyến từ Melbourne (Úc) VN780 và Thanh Hóa VN1271 đến Tân Sân Nhất phải chuyển hướng hạ cánh tại Nha Trang. Hai chuyến chuyển hướng này đã bay trở lại và hạ cánh an toàn xuống Tân Sơn Nhất.

Sau khi hết mưa dông, các chuyến tiếp theo xuất phát từ/đến Tân Sơn Nhất cũng tiếp tục bị ảnh hưởng do tình trạng ngập đường, tắc đường vào sân bay cũng như trùng vào thời gian cao điểm cất/hạ cánh tại sân bay.

Vietnam Airlines cho biết mong nhận được sự thông cảm của khách hàng trong trường hợp thời tiết không mong muốn gây khó khăn cho điều kiện khai thác này.