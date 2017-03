Hàng chục DN bán xăng, nhớt kém chất lượng

Chi cục QLTT đã xử phạt hành chính và yêu cầu đình chỉ lưu hành, thu hồi sản phẩm kém chất lượng trên.

Theo đó, bốn doanh nghiệp bán xăng có chỉ số octan thấp hơn quy định là Doanh nghiệp tư nhân (DNTN) Tân Thạnh (huyện Châu Thành), DNTN Thiên Hộ (huyện Cái Bè), DNTN Trương Nhật Tân (huyện Châu Thành) và DNTN Trần Bộ.

Ngoài ra, nhiều công ty sản xuất dầu nhớt kém chất lượng như Công ty TNHH Thiên Giang (huyện Thủ Thừa, Long An) sản xuất nhớt nhãn hiệu Speed Star 4T, Công ty Thương mại Đông Dương (huyện Bến Lức, Long An) với nhãn hiệu Indo-Petrol 2500, Công ty TNHH Tân Thuận Phát (huyện Bình Chánh, TP.HCM) với nhãn hiệu Superlazer 100 4T, Công ty TNHH Xuân Thành (thị xã Sa Đéc, Đồng Tháp) với nhãn hiệu One Petrol Jamosa Api, Công ty cổ phần Hóa dầu An Khang (huyện Bến Lức, Long An) với nhãn hiệu Lictor 500, Công ty TNHH Trung Nam (quận 12, TP.HCM) với nhãn hiệu Union 4T, Công ty Thiên Giang (huyện Thủ Thừa, Long An) với nhãn hiệu Vina Star 4T...