Hàng chục người “dính bẫy” mua xe trả góp giá rẻ

Theo Đàm Huy (TNO)



Theo thông tin từ cơ quan công an, cuối năm 2011 đến đầu năm 2012, Hiếu giả là nhân viên Ngân hàng VP Bank có trụ sở trên đường Hàm Nghi (Q.1), tự dựng lên “kịch bản” tiếp thị người mua xe gắn máy trả góp thông qua ngân hàng với giá rẻ hơn từ 5 - 7 triệu đồng/xe so với giá thị trường, người mua xe phải trả 1 lần tiền cho Hiếu để thanh toán lại ngân hàng, để chiếm đoạt tài sản. Giá xe rẻ bất ngờ cũng khiến nhiều khách hàng nghi ngờ, nhưng Hiếu đã tìm cách giải thích nghe khá hợp lý như ngân hàng đang huy động vốn dùng vào việc kinh doanh, thu lợi nhuận cao; người mua xe giữ giấy tờ xe… nên nhiều người mua “dính bẫy”.Mỗi khi săn được mồi, Hiếu điện thoại cho Võ Việt Chương (30 tuổi, ngụ Q.Phú Nhuận, nhân viên tư vấn bán xe gắn máy của một ngân hàng ở TP.HCM nhưng đã nghỉ việc từ tháng 9.2011) đến tư vấn cho khách hàng về các thủ tục mua xe trả góp. Tư vấn xong, Chương có nhiệm vụ đưa người mua đến các cửa hàng bán xe làm thủ tục mua xe và khách hàng đưa hết số tiền mua xe cho Hiếu (sau khi đã trừ 5 - 7 triệu đồng/xe). Vài ngày sau, Hiếu chuyển cho người mua xe một hợp đồng tín dụng có logo của Ngân hàng VP Bank xác nhận khách hàng đã thanh toán hết số tiền mua xe.Đến tháng 3.2012, hàng loạt khách hàng của Hiếu nhận được phiếu báo đòi nợ góp của ngân hàng. Mặc dù khách hàng đã cố liên lạc, nhưng Hiếu tắt máy ĐTDĐ, nên làm đơn tố cáo Hiếu. Công an điều tra, xác định đã có 25 khách hàng bị sập bẫy của Hiếu. Trong số đó chỉ có 1 xe của khách hàng Hiếu đã trả góp hết tiền, số xe còn lại chưa đóng tổng cộng 480 triệu đồng. Trong quá trình điều tra, cơ quan công an đã nhiều lần mời Hiếu, Chương lên làm việc nhưng Hiếu đã bỏ trốn khỏi nơi cư trú.Tại trụ sở công an, Chương khai quen biết Hiếu thông qua một người bạn. Hiếu đã nhờ Chương tư vấn thủ tục mua xe trả góp thông qua ngân hàng với thù lao 200.000 - 300.000 đồng/xe, chứ không liên quan gì đến tiền bạc của khách hàng đưa cho Hiếu. Ngoài ra, theo hồ sơ tài liệu của trinh sát, bằng thủ đoạn ngân hàng cần huy động vốn kinh doanh nhà hàng, khách sạn, bất động sản với lãi suất cao, Hiếu đã lừa 7 người khác với số tiền khoảng 1,7 tỉ đồng. Qua xác minh, cơ quan công an phát hiện Hiếu từng có 1 tiền án về tội “Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản” và bị phạt 4 năm 6 tháng tù giam.Hiện vụ việc đang được cơ quan công an tiếp tục điều tra làm rõ.