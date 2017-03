Hàng công nghệ lập lờ nguồn gốc

Giá khác nhau, sự an tâm cũng khác Có sự chênh lệch giá giữa các cửa hàng nhỏ lẻ và chuỗi lớn uy tín có thể do nguồn gốc sản phẩm khác nhau (là hàng xách tay hoặc nhập khẩu chính thức) cũng như sự đầu tư khác nhau về mô hình kinh doanh. Quy mô, dịch vụ khách hàng, hệ thống chăm sóc khách hàng khác nhau… Do đó khách hàng nhận được dịch vụ và sự an tâm khác nhau nên chiến lược giá khác nhau từ các hệ thống lớn uy tín. Ông ĐINH ANH HUÂN, Giám đốc dienmay.com Phụ kiện cũng toàn hàng nhái Các phụ kiện thị trường 100% là hàng Trung Quốc. Một bao da của Samsung S4 có giá khoảng 1,4 triệu đồng trong khi hàng nhái bán chỉ 200-300 ngàn đồng. Apple không sản xuất bao da cho iPhone mà chỉ sản xuất cho iPad, ví dụ bao da của iPad 4 chính hãng khoảng 1,6 triệu đồng, hàng nhái chỉ vài trăm ngàn đồng. Và người tiêu dùng lưu ý sản phẩm của Apple luôn có logo phía sau. Ông TRẦN ĐÌNH LƯU PHONG, Giám đốc marketing Siêu thị

điện máy Phan Khang