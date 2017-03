Hàng điện máy tăng giá 5%-15%

Cụ thể là các mặt hàng điện lạnh như máy giặt, tủ lạnh sẽ tăng giá 5%. Các mặt hàng điện máy gia dụng sẽ tăng giá 10%-15%. Các mặt hàng tăng giá cao thuộc vào các nhãn hiệu như Sharp, Philips, Panasonic, Hitachi... Riêng nhóm hàng điện máy, điện lạnh sản xuất trong nước sẽ tăng giá 2%-3% kể từ giữa tháng 7.

Ông Liên An Thạch - Giám đốc kinh doanh của hệ thống siêu thị điện máy Chợ Lớn cho biết nguyên nhân tăng giá mà các nhà khập khẩu đưa ra là do biến động quá chênh chệch của tỷ giá đồng USD trên thị trường tự do so với giá niêm yết của ngân hàng. Hiện các nhà nhập khẩu khi bán hàng cho nhà bán lẻ đều tính tỷ giá của thị trường tự do. Ngoài ra, chi phí sản xuất, vận chuyển... tăng cao cũng là nguyên nhân khiến hàng điện máy tăng giá.