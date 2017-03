Hàng dội chợ, giá thực phẩm hạ nhiệt

Giá bầu, bí chỉ còn 3.500-4.000 đồng/kg (giảm 1.000-1.500 đồng/kg), cà chua 4.500 đồng/kg.

Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó Giám đốc Công ty Quản lý và kinh doanh chợ đầu mối Thủ Đức, cho biết lượng hàng về chợ rất dồi dào, khoảng 2.800-3.000 tấn/đêm, nhiều nhất kể từ tết đến nay. Lý do nguồn hàng về chợ tăng là do hiện nay đang vào vụ mùa, kết quả thu hoạch tốt.

Theo bài Hà, do nguồn hàng nhiều mà sức tiêu thụ thấp nên tiểu thương rơi vào cảnh buôn bán ế ẩm. Những hộ tiểu thương nào có mối ở những khu công nghiệp thì cầm cự được, còn những người bán cho các chợ đều bị dội hàng. Thêm một khó khăn nữa là khi giá thành sản phẩm hạ mà cước vận chuyển tăng.

Tại chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn, sản lượng rau củ quả đạt hơn 1.800 tấn/đêm, tăng trên 100 tấn/đêm so với tuần trước. Tại chợ đầu mối Hóc Môn cũng có chung tình trạng như ở chợ đầu mối Thủ Đức là tiểu thương phải ôm hàng do sức tiêu thụ giảm mà nguồn cung thì tăng. Rau Đà lạt năm nay thu hoạch tốt, không bị biến động bởi thời tiết…

Cũng tại chợ đầu mối Hóc Môn, lượng thịt heo về chợ ngày 12-5 là 230 tấn, không tăng giảm so với tuần trước. Giá thịt đùi cũng chựng lại ở mức 81.000 đồng/kg, cốt lết 85.000 đồng/kg (giảm 1.000 đồng/kg). Đại diện của chợ đầu mối nông sản thực phẩm Hóc Môn cho biết nguyên nhân giá heo thịt giảm là do thịt heo hơi giảm giá từ 60.000 đồng/kg xuống còn 56.000 đồng/kg, thời gian qua giá heo tăng cao kéo dài trong khi lượng hàng tồn nhiều nên phải hạ giá để giải phóng. Sức tiêu thụ không tăng.

Tại các chợ lẻ, tùy từng khu vực, giá thịt heo giảm từ 5.000 đồng đến 10.000 đồng/kg. Tại chợ Phạm Văn Hai, giá heo đùi còn 95.000 đồng/kg, giảm 5000 đồng/kg; nạc đùi 100.000 đồng/kg, giảm 10.000 đồng/kg… Trứng gà 22.000 đồng/chục, giảm 1.000 đồng/chục…

Do giá cả ở chợ đầu mối giảm nên các siêu thị cũng đưa ra nhiều ưu đãi cho người tiêu dùng. Tại Siêu thị Lotte Mart, bắp cải trắng chỉ còn 3.500 đồng/kg, khoai tây hồng 19.900 đồng/kg, cá thu khoanh 144.000 đồng/kg, thịt heo vai 95.200 đồng/kg… Siêu thị Big C có các mặt hàng hải sản tươi sống giảm giá đến 15% so với trước đây.

TÚ UYÊN