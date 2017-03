Hàng không lãi lớn vẫn đòi tăng giá vé!

Nhiều công ty con của VNA lãi lớn VNA cho hay trong sáu tháng đầu năm nay, chi phí của hãng đã tăng thêm 1.534 tỉ đồng so với kế hoạch do xăng dầu, tỉ giá biến động. Tuy nhiên, khác với Jetstar Pacific, Mekong Air, lợi nhuận chủ yếu thu từ hoạt động bay thì lợi thế của VNA đang nắm giữ 22 công ty con, thành viên chi phối phần lớn hoạt động kinh doanh, dịch vụ của ngành hàng không trong nước. Số liệu cho thấy hầu hết công ty thành viên của VNA lãi khá lớn. Điển hình như Công ty Xăng dầu Hàng không VN lãi trước thuế trong năm 2010 đạt 105,5 tỉ đồng; dự kiến năm 2011 lãi 115 tỉ đồng. Công ty CP Suất ăn hàng không Nội Bài lãi 55 tỉ đồng trong năm 2010; dự kiến lãi 50 tỉ đồng trong năm 2011. Công ty CP Dịch vụ hàng không Sân bay Nội Bài lãi 30 tỉ đồng trong năm 2010. Công ty Bảo hiểm Hàng không lãi 45 tỉ đồng trong năm 2010... Du lịch bị ảnh hưởng Từ đầu năm đến nay, khách du lịch mua tour trọn gói đi du lịch trong nước phải trả thêm từ 15% đến 25% giá tiền của tour. Theo báo cáo, giá vé máy bay, giá dịch vụ ăn uống tăng trong thời gian qua đã tác động không nhỏ đến hoạt động của doanh nghiệp du lịch. Trong thời điểm này, các chương trình khuyến mãi vé máy bay cho khách du lịch trong nước cũng không còn nhiều như trước nên giá tour trọn gói cho khách đã tăng lên. Theo báo cáo của Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch TP.HCM 35% là lượng khách du lịch giảm so với cùng kỳ năm trước, đặc biệt là khách đi bằng máy bay. Trước đây giá tour chỉ hơi tăng vào dịp lễ, nay tăng đều đặn do chi phí các dịch vụ đều đội lên. Ông TRẦN THẾ DŨNG, Giám đốc Công ty Du lịch Thế Hệ Trẻ