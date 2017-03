Hàng lậu ồ ạt tràn qua cửa khẩu

Trên các tuyến đường xã Khánh An, Khánh Bình, huyện An Phú, tỉnh An Giang, hàng loạt xe máy chở đường cát lậu lao vun vút đến điểm tập kết. Ở dưới sông, khoảng 30 bao đường chất lên một chiếc xuồng máy theo kênh Chắc Ri từ từ tiến vào nội địa.



Khu vực cửa khẩu Xà Xía, tỉnh Kiên Giang, nhiều cây xăng

ven đườnglúc nào cũng tấp nập khách vào đong xăng dầu

để đưa về Campuchia. Ảnh: Gia Bảo.



Đai hàng lậu thuốc lá và vải ở cửa khẩu Xà Xía – Kiên Giang. Ảnh: Gia Bảo.



Từ tháng 11 cho đến Tết là mùa ăn nên làm ra của những người

tham gia vận chuyển xăng dầu vượt biên ở

cửa khẩu Tịnh Biên, An Giang. Ảnh: Gia Bảo.



Theo Gia Bảo (VNE)



Từng chở đường lậu thuê - anh Tân, An Giang tiết lộ: "Chỉ cần đến bãi tập kết, đường ngoại được biến hóa thành hàng nội, có đủ chứng từ hẳn hoi". Thời điểm hút hàng, xuồng vận chuyển liên tục từ chiều đến sáng hôm sau, trung bình khoảng 4.000 bao, tương đương 200 tấn một đêm.Đường cát lậu được nêm sẵn trong nhiều ghe, tàu trọng tải lớn, đậu ở các bến sông bên kia biên giới, chờ thời điểm thuận lợi sẽ đưa sang khu vực An Phú. Vùng biên giới này cũng là đại bản doanh của các trùm buôn lậu đường cát. Họ có hàng chục kho chứa cùng đội tàu, ghe và cánh quân "đai" hàng hùng hậu. Từ đây, hàng lậu sẽ theo đường bộ tỏa đi các hướng, cả bằng xe tải và xe máy.Ngoài đường, buôn bán lậu thuốc lá, xăng dầu cũng diễn ra sôi nổi, đặc biệt là dịp giáp Tết. Hướng từ thành phố Cần Thơ về Châu Đốc, An Giang, nhiều người chất đầy thuốc lá phía sau xe, lao như tên bắn trên quốc lộ để kịp đưa hàng đến nơi tiêu thụ. Đa phần những người "đai" thuốc lá chạy thuê cho chủ, trung bình một chuyến chở khoảng 300 cây, nếu lọt đến nơi tập kết được hưởng tiền công 100.000 đồng một chuyến.Trong khi đó, dọc kênh Vĩnh Tế, đoạn qua thị trấn Tịnh Biên có 4-5 điểm tập kết xăng dầu, sẵn sàng tuồn hàng sang biên giới cũng đã nóng lên nhiều ngày nay. Sôi động nhất là xóm Chùa, cách chợ biên giới và Ủy ban nhân dân thị trấn Tịnh Biên gần 1 km.Giá xăng dầu giữa Việt Nam và Campuchia hiện chênh lệch khoảng 50.000 đồng một can (tương đương 30 lít), là nguyên nhân khiến xăng dầu nội địa chảy tràn sang Campuchia.Từ cầu Hữu Nghị theo kênh Vĩnh Tế xuôi về hướng Kiên Lương, Kiên Giang, tàu chở xăng lao vun vút. Bờ đất ven con kênh này bị sóng đánh liên tục, sạt lở nham nhở. "Tàu chạy thâu đêm suốt sáng. Cứ vào mùa buôn lậu là chúng tôi không tài nào chợp mắt được", bác An, có nhà nằm cặp kênh Vĩnh Tế than thở.Tại Kiên Giang, địa bàn nóng nhất về tình trạng buôn lậu là vùng Đầm Chích thuộc xã Tân Khánh Hoà, huyện Kiên Lương. Xăng dầu được nhiều xe đèo chạy vào những con đường đất đỏ nông thôn đến sông Giang Thành và tập kết phía bờ Việt Nam. Người buôn chỉ cần dùng xuồng ba lá chất đầy là coi như vượt biên trót lọt. Người buôn xăng bên này chỉ cần dùng tay đẩy chiếc xuồng ba lá băng sông, bên kia có người trực sẵn chuyển hàng về nước bạn. Chưa đầy một giờ đồng hồ, tại đoạn sông này đã có hàng trăm can xăng sang sông an toàn.Lâu nay nguồn cung xăng dầu cho các tỉnh biên giới Campuchia phần lớn từ Việt Nam sang. Đặc biệt, năm nay diện tích canh tác ở Campuchia mở rộng, phương tiện giao thông gia tăng, khiến nhu cầu sử dụng xăng dầu lớn hơn. Vì lợi nhuận, các cửa hàng sẵn sàng tiếp tay cho buôn lậu.Trước thực trạng "chảy máu" xăng dầu, ngành quản lý thị trường địa phương lại than khó kiểm soát vì lực lượng này không thường trực, đóng chốt tại các tuyến ven biên. "Lực lượng biên phòng và hải quan chịu trách nhiệm trực tiếp về việc kiểm soát xuất lậu xăng dầu vượt biên. Hơn nữa, vừa qua giá xăng dầu trong nước đã tăng, nên tình trạng buôn lậu không đến mức đáng lo", một cán bộ quản lý thị trường An Giang nói.