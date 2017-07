Hàng loạt ngân hàng báo lãi ‘khủng’

Cụ thể, theo báo cáo tài chính 6 tháng đầu năm mà Ngân hàng Quân đội (MB) vừa công bố cho thấy nhà băng này đã đạt hơn 2.524 tỷ đồng lợi nhuận trước thuế, tăng trưởng 36% so với cùng kỳ năm 2016, hoàn thành trên 55% kế hoạch năm.



Các chỉ tiêu hoạt động kinh doanh khác của MB đều tăng trưởng tốt so với quý 1/2017 và so với cùng kỳ 2016. Cụ thể, tính đến 30/6/2017, tổng tài sản của MB đạt 276.245 tỷ đồng, tăng 8% so với đầu năm, tăng 14% so với cùng kỳ năm 2016. Dư nợ tăng trưởng 15% so với năm 2016, huy động tăng trưởng 7% so với cùng kỳ.

Đóng góp cho sự tăng trưởng mạnh mẽ này là thu nhập lãi thuần từ hoạt động dịch vụ, kinh doanh ngoại hối và đầu tư chứng khoán cũng cải thiện mạnh so với cùng kỳ.

Cùng với sự tăng trưởng ấn tượng ở các chỉ tiêu về tài sản, huy động vốn và tín dụng, MB đã kiểm soát tốt chất lượng tín dụng. Tính đến hết 30/6/2017, tỷ lệ nợ xấu của ngân hàng là 1,28%, thấp hơn so với cùng kỳ năm 2016. Số dư trích lập lập dự phòng rủi ro tín dụng đến ngày 30/6/2017 của MB là 2.281 tỉ đồng, trong khi tổng nợ từ nhóm ba đến nhóm năm của ngân hàng là 2.216 tỉ đồng. Điều này cho thấy MB đã tuân thủ chặt chẽ về trích lập dự phòng rủi ro tín dụng theo quy định.

Tương tự, theo báo cáo tài chính hợp nhất quý 2/2017 của BIDV, tính đến hết 30/06/2017, lợi nhuận trước thuế 6 tháng đầu năm riêng ngân hàng mẹ đạt 4.050 tỷ đồng, tăng 24,7%so với cùng kỳ năm trước, tương đương 54% so với kế hoạch năm 2017, trong đó lợi nhuận trước thuế quý 2 năm 2017 đạt 1.993 tỷ, tăng 49% so với cùng kỳ năm trước.

Riêng thu nhập từ góp vốn tăng so với cùng kỳ năm trước nếu loại trừ phần tăng đột biến từ hoạt động thoái vốn VID Public Bank trong năm 2016. BIDV thực hiện trích lập dự phòng rủi ro tín dụng đầy đủ, đồng thời tăng cường trích lập dự phòng cho trái phiếu VAMC để chủ động xử lý nợ xấu theo Nghị quyết 42 của Quốc hội.

Kết quả hoạt động kinh doanh nửa đầu năm 2017 của VPBank cho thấy ngân hàng đạt mức tăng trưởng tốt ở hầu hết các chỉ số kinh doanh, cho thấy ngân hàng tiếp tục duy trì được đà tăng trưởng bền vững và là một trong những ngân hàng thương mại cổ phần hoạt động hiệu quả nhất.

VPBank đã đạt lợi nhuận hợp nhất trước thuế 3.260 tỷ đồng. Mức lợi nhuận này vượt 10% so với kế hoạch 6 tháng đầu năm, và tăng 107% so với cùng kỳ năm ngoái. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất đến hết 30/06/2017 là 2.600 tỷ đồng, tăng 108% so với mức 1.250 tỷ đồng cùng kỳ năm ngoái. Mức lợi nhuận tăng nhờ vào việc ngân hàng tiếp tục mở rộng mạng lưới khách hàng và gia tăng mức thu từ hoạt động dịch vụ.

Trái với xu hướng nhiều ngân hàng đồng loạt công bố mức tăng trưởng lợi nhuận khả quan thì ngân hàng NCB vừa công bố thua lỗ trong quí 2/2017.

Do chi phí hoạt động tăng hơn 16% lên gần 230 tỷ đồng, chi phí dự phòng rủi ro tín dụng tăng 48% lên hơn 37 tỷ đồng, các khoản xử lý theo đề án tái cấu trúc ngân hàng tăng 6,4% nên NCB báo lỗ trước thuế 3,5 tỷ đồng trong quý 2/2017 - cao hơn mức lỗ của cùng kỳ năm trước.



Tuy nhiên, tính chung 6 tháng thì NCB báo lãi hơn 8 tỷ đồng. Đây là con số khá khiêm tốn với quy mô của ngân hàng có vốn điều lệ hơn 3.000 tỷ đồng.



Hiện cổ phiếu NVB của Ngân hàng Quốc dân đang giao dịch trên sàn chứng khoán ở dưới mệnh giá, quanh mức 7.000 đồng/cổ phiếu.