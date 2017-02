Hàng loạt thuê bao MobiFone nhận tin nhắn đổi mã vùng

Tin nhắn này thông báo: Theo Quyết định của Bộ Thông tin và Truyền thông, từ 11-2-2017, mã vùng điện thoại cố định của 13 tỉnh/thành phố sẽ thay đổi. Chi tiết vui lòng truy cập:http://mobifone.vn/…/chuyen-doi-ma-vung-dien-thoai-co-dinh-… hoặc gọi 9090. Trân trọng!

Đây cũng là động thái thông báo rộng rãi đến từng người dùng điện thoại để người dùng nắm bắt thông tin khi muốn dùng điện thoại di động để gọi cho số điện thoại cố định.

Trước đó, mặc dù Bộ Thông tin và Truyền thông, các cơ quan báo chí đã đăng thông tin nhưng vẫn có nhiều người không nắm thông tin về đổi mã vùng điện thoại bàn, hoặc biết nhưng không rõ.

Ông Huỳnh Văn Lộc, đại diện Công ty TNHH In ấn Huỳnh Lê (TP.HCM), cho biết trong sáng nay có khách hàng đặt in danh thiếp, bao bì, giấy tờ, sổ tay... dùng trong vòng một năm. Ông Lộc phải nhắc khách rằng tháng 6 này, mã vùng TP.HCM sẽ đổi, thì khách mới nhớ ra và đổi kế hoạch in số lượng ít, dùng ngắn hạn hơn.

Hơn nữa, nhiều người biết việc đổi mã vùng nhưng không nhớ được cụ thể mã vùng mới của từng tỉnh, thành.

Quá trình chuyển đổi mã vùng điện thoại cố định được chia làm ba giai đoạn. Giai đoạn 1 sẽ chuyển đổi mã vùng của 13 tỉnh, thành. Bắt đầu từ 00 giờ 00 phút ngày 11-2-2017. Mã cũ và mã mới đều có hiệu lực song song trong vòng một tháng. Kết thúc quay số song song sau một tháng nhưng có duy trì âm báo về việc đổi mã trong một tháng tiếp đó.



13 tỉnh thành đổi mã vùng điện thoại đợt 1 ngày 11-2. Ảnh: Quỳnh Như

Giai đoạn 2 sẽ chuyển đổi mã vùng của 23 tỉnh, thành, bắt đầu chuyển đổi mã vùng vào 00 giờ 00 phút ngày 15-4-2017.



13 tỉnh thành đổi mã vùng điện thoại đợt 2 ngày 15-4

Giai đoạn 3 sẽ chuyển đổi mã vùng của 23 tỉnh, thành phố, trong đó có Hà Nội, TP.Hồ Chí Minh, Đồng Nai, Bà Rịa-Vũng Tàu, Bình Dương... Thời gian bắt đầu chuyển đổi mã vùng vào 00 giờ 00 phút ngày 17-6-2017.



23 tỉnh thành đổi mã vùng điện thoại đợt 3 ngày 17-6