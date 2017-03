Hàng ngàn tỉ đồng thất thoát

Đáng ngại nhất là ở tất cả cơ quan được kiểm toán thì không có đơn vị nào không có “vấn đề”. Thất thoát lớn nhất nằm trong đầu tư phát triển và chi tiêu công. Chi ngân sách là phần có những sai phạm trầm trọng, kéo dài và phổ biến nhất.

Năm 2006, KTNN đã tiến hành 104 cuộc kiểm toán tại 32 tỉnh, thành; 10 bộ, cơ quan trung ương; 16 dự án, chương trình trọng điểm; 22 TCT, DNNN và tổ chức tài chính - ngân hàng; 22 đơn vị thuộc lĩnh vực an ninh quốc phòng, tài chính Đảng cùng các chuyên đề quản lý và sử dụng kinh phí sự nghiệp khoa học và công nghệ giai đoạn 2001-2005; báo cáo quyết toán ngân sách nhà nước năm 2005 tại Bộ Tài chính và Bộ KH-ĐT.

Đủ kiểu "rút ruột", vi phạm

Các đơn vị được kiểm toán đã bị phát hiện 537,8 tỉ đồng phải thu hồi và giảm cấp phát (cùng những giảm chi khác) trong các khoản chi của năm 2005. KTNN liệt kê 12 hình thức vi phạm, sai phạm ở lĩnh vực này và diễn ra từ qui hoạch, lập và thẩm định dự án, quyết định đầu tư, khảo sát thiết kế, đền bù sai... cho đến điều hành dự án và quyết toán. Nghiêm trọng nhất là trong quyết định đầu tư. Tình trạng đầu tư sai mục đích, vượt thẩm quyền gây thất thoát lớn hơn cả. Dự án cải tạo, nâng cấp quốc lộ 6 đoạn Hòa Bình - Sơn La do Bộ GTVT làm chủ đầu tư đã quyết định không đúng mục tiêu của dự án và vượt thẩm quyền tới 86,6 tỉ đồng.

Có quyết định đầu tư không quan tâm đến khả năng vốn nên tiến độ chậm, làm dở dang. Điển hình là Quảng Ninh xây dựng nhu cầu chi tới 1.700 tỉ đồng trong khi vốn chỉ được giao dưới 50%. Tỉnh Bạc Liêu tiến hành 13 dự án xây dựng trụ sở cơ quan làm việc vượt tiêu chuẩn, vượt định mức 34,241 tỉ đồng. Thậm chí tỉnh này còn quyết định đầu tư dự án trung tâm hội nghị tỉnh với 28,69 tỉ đồng nhưng bỏ hoang, không sử dụng. Dự án cải tạo và mở rộng Viện Hải dương học Nha Trang đã đổ vào hơn 7 tỉ đồng cho hạng mục đường hầm, hoàn thành năm 2002 nhưng đến nay cũng để không cho "gió trăng chơi"...

Công tác khảo sát thiết kế, lập dự toán và thẩm định thiết kế, dự toán của hầu hết dự án đều không đáp ứng được yêu cầu nên đã thay đổi, bổ sung, điều chỉnh... nhiều lần làm lãng phí, tổn thất ngân sách nhà nước. Đó là dự án Nhà máy điện Phú Mỹ 4, có bốn hạng mục không có bản vẽ thiết kế kỹ thuật nên tốn 1,7 tỉ đồng. Hay dự án phát triển cơ sở hạ tầng giao thông đô thị Hà Nội giai đoạn 1 phải chỉnh sửa, thay đổi thiết kế nhiều lần làm mất thêm 90 tỉ đồng chi phí dịch vụ tư vấn nước ngoài.

Hầm bộ hành nút giao thông ngã tư Vọng thiết kế không phù hợp phải đình chỉ thi công gây lãng phí 6,45 tỉ đồng. Dự án quốc lộ 6 Hòa Bình - Sơn La còn đưa vào dự toán một số khoản chi trái qui định 22,9 tỉ đồng. Các dự án Phòng thí nghiệm công nghệ gen, Viện Hải dương học, Bệnh viện Y học cổ truyền trung ương, Viện Bảo vệ bà mẹ và trẻ sơ sinh... dù chưa đủ thiết kế kỹ thuật nhưng vẫn được "ước toán" để phê duyệt, giải ngân.

Chi cho "trà nước, giấy bút" Một khoản ngân sách khác được sử dụng rất "xót" là sự nghiệp KHCN giai đoạn 2001- 2005. Đã có 9,269 tỉ đồng bị các đơn vị tự rút để chi vào việc khác. 53,575 tỉ đồng bị biến thành "trà nước, giấy bút" phục vụ quản lý nhà nước. Đến khi các đề tài ra đời, làm ra sản phẩm thì rơi rụng 10 phần còn một. Dự án xong rồi, tài sản như trụ sở, ôtô, máy móc... được xử lý tùy tiện và cơ bản là rơi vãi.

Gây thất thoát lớn, diễn ra rất nhiều thủ đoạn nữa là vi phạm qui chế đấu thầu. Đó là lộ thông tin, thông thầu, dàn xếp thầu, kéo dài thời gian xét thầu và phê duyệt kết quả, phê duyệt giá gói thầu không chính xác, đấu thầu hạn chế sai qui định; chỉ định thầu sai qui định; chia nhỏ gói thầu để trục lợi, cố tình tăng giá trúng thầu trái nguyên tắc...

Đến khi các dự án ra đời thì thất thoát lại xảy ra trong điều hành. Dự án 5 triệu ha rừng có tình trạng chia nhỏ diện tích đất rừng để làm nhà và bán. Có 11.081ha rừng đã mất vì tình trạng này. Nổi lên là Bình Thuận 3.220ha; Ninh Thuận 3.448ha, Sơn La 2.533ha...

Dự án cải tạo nâng cấp quốc lộ 6 Hòa Bình - Sơn La còn sử dụng nhà tư vấn giám sát không có giấy phép kinh doanh (Ban QLDA 5). Đối với các dự án xây dựng cơ bản được kiểm toán hầu hết đều chung sai phạm: tính trùng khối lượng, nghiệm thu sai thực tế, thanh toán sai chế độ... Có nhà thầu tham gia dự án phát triển thủy lợi ĐBSCL giai đoạn 1999- 2005 còn xuất hóa đơn không có thuế VAT, trục lợi 6,8 tỉ đồng.

Chi hành chính: tùy tiện, "chơi sang"

Con số thất thoát và phải cắt giảm ở lĩnh vực chi tiêu hành chính còn lớn hơn cả số ngân sách bị vi phạm trong đầu tư phát triển. Đó là 661,8 tỉ đồng. Đáng lưu ý, năm 2005 riêng chi quản lý hành chính đã tới mức 18.762 tỉ đồng, vượt dự toán 42% (5.548 tỉ đồng).

Gần như không có địa phương nào được kiểm toán mà không chi vượt. Điển hình như Cà Mau chi hơn gấp đôi so với dự toán trung ương 136%. Lào Cai vượt 135%, Ninh Bình vượt 125%... Đây là các khoản chi vượt tiêu chuẩn, định mức về mua sắm, khánh tiết, hỗ trợ...

KTNN đã phát hiện 10 hình thức làm thất thoát, gây sai phạm trong chi ngân sách thường xuyên. Đó là lấy ngân sách cho vay, tạm ứng; mua sắm tài sản công; tự chi các khoản vượt thu, tăng thu; sử dụng ngân sách dự phòng sai qui định; hỗ trợ không đúng chế độ...

"Cái rốn" hút nhiều ngân sách chi hành chính nhất là mua sắm tài sản công. Nhiều đơn vị mua sắm lớn nhưng không qua đấu thầu theo qui định, sử dụng tài sản không đúng mục đích, sử dụng ôtô vượt định mức... Ở Bộ Y tế, riêng văn phòng đã vượt 10 xe, ban quản lý trung ương dự án thủy lợi thuộc dự án phát triển thủy lợi ĐBSCL vượt năm xe...

Không những "tiêu hoang" mà có tới 22/32 tỉnh, thành còn "chơi sang" dùng ngân sách cho vay, tạm ứng trái qui định và cuối cùng không đòi hoặc không đòi được nợ. Con số nợ này lên đến 1.518 tỉ đồng. Tương tự, các đơn vị không chịu "liệu cơm gắp mắm" nên đã chi ứng trước dự toán tới 7.357 tỉ đồng (năm 2004 ứng của 2005). Khi đòi rất lâu và khó. Riêng Bộ GTVT vẫn còn tới 190 tỉ đồng ứng cho Tổng công ty Đường sắt VN nay đang "chống gậy sắt" đòi dần. Khi có được những khoản thu vượt định mức, những khoản thu được tăng thì các địa phương lại "vung tay quá trán" và chi tùy tiện, không đúng qui định.

Không chỉ chi tiêu ngân sách bừa bãi mà có tới 50% tỉnh thành ban hành văn bản chỉ đạo, hướng dẫn cách... tiêu ngân sách. Đó là 42 văn bản đưa ra định mức chi phụ cấp, hỗ trợ, thưởng... trái qui định của Nhà nước.