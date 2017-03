Hàng nông sản xuất khẩu tăng giá mạnh

Theo Bộ Công Thương, sáu tháng đầu năm 2011, kim ngạch xuất khẩu đạt 42,3 tỉ USD, tăng 30,3% so với cùng kỳ năm 2010. Hết sáu tháng, cả nước có 11 mặt hàng xuất khẩu đạt giá trị 1 tỉ USD, tăng hai mặt hàng so với thời điểm này của năm 2010. Tuy vậy, nhập khẩu sáu tháng đầu năm đã đạt 49 tỉ USD, tăng 25,8% so với cùng kỳ.

Đáng chú ý đã có sự thay đổi lớn trong cơ cấu kim ngạch hàng hóa xuất khẩu sáu tháng đầu năm 2011 so với cùng kỳ năm 2010. Đó là tỉ trọng nhóm hàng nông, lâm sản tăng từ 16% lên 21,1%, chủ yếu do giá xuất khẩu tăng. Trong khi đó, tỉ trọng nhóm hàng công nghiệp nặng và khoáng sản giảm từ 30,2% xuống 29,5%.

Khó khăn mà nhiều DN gặp phải chính là giá nguyên liệu và lãi suất ngân hàng tăng cao. Ông Phạm Chí Cường, Chủ tịch Hiệp hội Thép VN, cho hay DN vừa và nhỏ rất khó tiếp cận vốn vay. Ngoài ra, DN sẽ khó có lãi khi phải chống chọi với mức lãi suất vay trên 20% như hiện nay.

Ông Cường đề nghị chưa nên áp thuế đối với thép xuất khẩu vì việc áp thuế sẽ gây khó khăn cho toàn ngành thép. Ngoài ra, Nhà nước cần giám sát chặt chẽ việc cấp phép đầu tư các dự án sản xuất thép có công nghệ lạc hậu.

QT