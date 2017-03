Hàng rởm, quá 'đát' công khai vào siêu thị TP HCM

Tại Hà Nội, lực lượng chuyên ngành vừa đột kích kiểm tra 2 siêu thị lớn là siêu thị Intimex và Fivimart. Tại Intimex, lực lượng chức năng đã phát hiện, tạm giữ 68 chiếc chảo chống dính và 22 chiếc nồi inox mang nhãn hiệu Daily và Crown có dấu hiệu làm giả xuất xứ, do Công ty Đức Chính xuất bán. Còn ở siêu thị Fivimart, tổ công tác cũng phát hiện và tạm giữ 55 chiếc nồi inox mang nhãn hiệu Crown, Newstar, Sunday và 33 chiếc chảo chống dính mang nhãn hiệu Daily, Gally, Gasibusi, Crown. Bước đầu, đại diện siêu thị Fivimart, bà Lê Thị Phan Anh, cho biết, hàng hóa trên là do Công ty Đức Chính xuất bán. Khám xét tại xưởng sản xuất Công ty Đức Chính, lực lượng chuyên ngành còn phát hiện, thu giữ 350kg tem nhãn các loại được giấu trên gác xép. Cơ quan chức năng đã tạm giữ tại kho hàng này 3.100 chiếc chảo chống dính do Trung Quốc sản xuất, gắn tem giả của Daily.