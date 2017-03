Hàng tết: Sức mua có giảm?

500 tỉ đồng là tổng số tiền cho kế hoạch dự trữ các mặt hàng nhóm hàng thiết yếu của Vinatex Mart. Bên cạnh đó, hệ thống siêu thị này còn liên kết với các DN dệt may trong Tập đoàn Dệt may Việt Nam để sản xuất, dự trữ những mặt hàng có sức mua cao như chăn grap gối và sản phẩm may mặc thời trang… với tổng giá trị gần 300 tỉ đồng.

Bà NGUYỄN THỊ HỒNG HƯƠNG, Tổng Giám đốc hệ thống siêu thị Vinatex Mart