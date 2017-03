Hàng thiết yếu ngày Tết: Sức mua tăng, giá ổn định

Những ngày cận Tết đã đến gần, sức mua tại các chợ, siêu thị cũng đã tăng đáng kể, đặc biệt là những mặt hàng thiết yếu.

Nguồn cung dồi dào

Trước đó, từ tháng 8-2008, TP giao các doanh nghiệp tham gia dự trữ các mặt hàng như gạo, đường, dầu ăn, thịt... nhằm bình ổn thị trường. Từ đây, gạo đã có đến khoảng 12.000 tấn được chuẩn bị, đường khoảng 8.000 tấn, dầu ăn 2.000 tấn, thịt gia súc 7.800 tấn...

Đến nay, nguồn gạo từ các tỉnh về chợ đầu mối cũng khá dồi dào do đang vào mùa thu hoạch. Mức giá tính đến nay vẫn chưa có gì đột biến. Ông Nguyễn Văn Quê - tiểu thương bán gạo tại chợ đầu mối Bình Điền dẫn chứng: “Lượng gạo về chợ nhiều nên giá được bình ổn, không tăng đột biến. Hiện giá gạo ngon như Hương Lài, Tài nguyên chợ Đào dao động khoảng 14.000-15.000 đồng/kg. Riêng nguồn gạo Campuchia do hàng về ít nên giá tăng nhẹ khoảng 5%-10%”.

Cũng theo ông Quê, sức mua gạo trong những ngày qua tại sạp gạo của ông tăng khoảng 20% so với ngày thường do mọi người đều phải mua gạo về ăn. Tuy nhiên, khoảng 20 ngày sau Tết thì sức mua tại chợ sẽ bị giảm lại đáng kể do người tiêu dùng đã mua dự trữ từ trước Tết.

Thịt heo cũng được đánh giá đến thời điểm này là một trong những mặt hàng có nguồn cung dồi dào. Chuyện tăng giá đột biến trong dịp Tết khó có thể xảy ra. Hơn nữa, hiện nhu cầu mua thịt heo trong những ngày qua cũng chưa có biểu hiện tăng mạnh. Vì vậy, giá thịt heo vẫn ổn định, chỉ nhích nhẹ so với ngày thường.

Cụ thể là lượng heo về chợ đầu mối Hóc Môn đêm qua (15-1) tăng thêm khoảng 30 tấn, đạt 251 tấn. Giá của các mặt hàng như thịt đùi, cốt lết chỉ dao động 56.000-60.000 đồng/kg, sườn non 71.000 đồng/kg... Đây là mức giá đã tăng nhẹ 1.000-2.000 đồng/kg.

Tuy nhiên, theo nhận định của ông Lê Hoàng Phong, phòng Kinh doanh Công ty Quản lý và kinh doanh chợ Hóc Môn, sức mua tại chợ chỉ tăng nhẹ do các tiểu thương mua về làm giò chả.

“Về mặt hàng rau củ quả, ở một số loại như hành đỏ, kiệu giá tăng 1.000-2.000 đồng/kg. Nguồn cung về chợ cũng giảm đến gần 200 tấn/ngày” - ông Phong nói.

Trong các mặt hàng thiết yếu thì dầu ăn được đánh giá là có mức giảm khá bất ngờ trong những ngày cận Tết, dao động 10%-25%. Hầu hết nhãn hiệu đều có mức giảm.

Trứng vịt lên cơn sốt

Cũng là một mặt hàng lần đầu tiên được TP đưa vào chương trình bình ổn nhưng giá trứng vịt trong những ngày cận Tết lại tăng mạnh. Cụ thể là giá trứng vịt tính đến nay đã tăng thêm đến 4.000-5.000 đồng/hộp 10 quả so với đầu tháng. Thậm chí theo ông Trương Chí Thiện, Giám đốc cơ sở trứng Vĩnh Thành Đạt, có thể những ngày sau giá trứng sẽ còn tiếp tục thay đổi.

Cũng vào đầu tháng 1, một số nhận định của những người trong ngành cho rằng xu hướng tiêu dùng trong những ngày Tết năm nay có thể là tăng mua trứng, giảm mua thịt. Ngay cả một số doanh nghiệp kinh doanh mặt hàng này cũng thừa nhận sức mua trứng trong những ngày cận Tết tăng đáng kể so với cùng kỳ năm ngoái.

Tuy nhiên, khi đó giá trứng vịt chỉ tương đương 20.000-21.000 đồng/hộp 10 quả. Càng về những ngày sau này, giá trứng vịt lại càng leo thang nhanh chóng trong khi giá trứng gà lại đứng yên.

Đến nay, mức giá trứng vịt cụ thể của các nhãn hiệu như Phú An Sinh, Vĩnh Thành Đạt, CP... là từ 24.000 đến 25.000 đồng/hộp. Riêng Công ty TNHH Ba Huân, do có tham gia chương trình bình ổn nên giá rẻ hơn 1.000 đồng/hộp so với các nhãn hiệu trên.

Về vấn đề này, ông Trương Chí Thiện, Giám đốc cơ sở trứng Vĩnh Thành Đạt, khẳng định giá trứng tăng là do nguồn cung từ các tỉnh đột ngột giảm chứ không phải do sức mua tăng nên các doanh nghiệp đẩy giá lên. Thậm chí theo ông Thiện, doanh số trứng của các siêu thị báo về chưa tăng so với năm ngoái.