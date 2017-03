Hàng trăm tiểu thương mất chỗ kinh doanh

Cuối năm 2006, Chợ lớn Quy Nhơn (Bình Định) bị cháy. Đến năm 2008, UBND tỉnh Bình Định chọn Công ty Cổ phần Phát triển đầu tư xây dựng - du lịch An Phú Thịnh làm nhà đầu tư xây dựng trung tâm thương mại trên mặt bằng chợ bị cháy theo hình thức BOT (xây dựng - kinh doanh - chuyển giao). UBND TP Quy Nhơn được giao ký hợp đồng với nhà đầu tư này.

Không làm đúng cam kết

Ông Ngô Hoàng Nam, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn, cho biết: Trong hợp đồng BOT, trung tâm thương mại có hai khối nhà tách biệt, một khối tám tầng làm siêu thị và một khối năm tầng dành cho chợ truyền thống. Trong khối nhà chợ sẽ dành ba tầng dưới cho 535 hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ trước đây. Các hộ này được miễn tiền thuê mặt bằng trong hai năm đầu, giảm 50% trong năm năm tiếp theo. Cùng đó, 135 hộ có mã số thuế ở chợ cũ cũng được ưu tiên bố trí chỗ kinh doanh (mỗi hộ 6-14 m2). Công ty An Phú Thịnh đưa ra giá cho thuê mặt bằng là 48.000 đồng/m2/tháng, phí quản lý 20.000 đồng/m2/tháng.

Theo Sở Xây dựng tỉnh Bình Định, trong khi đang xây dựng, tháng 8-2009, Công ty An Phú Thịnh xin điều chỉnh kiến trúc khối nhà chợ lên thành tám tầng và không tách biệt với khối nhà siêu thị. Đến tháng 11-2009, Công ty An Phú Thịnh tự ý ra thông báo mỗi hộ tiểu thương bị thiệt hại do cháy chợ chỉ được cấp 4 m2/lô tại tầng ba, nếu muốn sử dụng nhiều hơn thì phải thuê với giá 210.000 đồng/m2/tháng.

Chợ lớn mới đìu hiu vì tiểu thương không chịu vào kinh doanh. Ảnh: TẤN LỘC

Đặc biệt, Công ty An Phú Thịnh còn tuyên bố 244 hộ kinh doanh mặt hàng tươi sống và 135 hộ có mã số thuế ở chợ cũ sẽ được bố trí vào một chợ mới khác. Công ty này cũng bắt đầu chuyển nhượng mặt bằng kinh doanh tại các tầng một, hai, ba thuộc khối nhà chợ cho bất cứ ai có nhu cầu với giá 40-46 triệu đồng/m2/48 năm. “Việc Công ty An Phú Thịnh sang nhượng diện tích trong trung tâm thương mại cho nhiều người khác trong khi chưa bố trí, sắp xếp mặt bằng cho các tiểu thương bị cháy chợ trước đây là lý do khiến họ bức xúc” - ông Ngô Hoàng Nam nói.

Trong khi chưa giải quyết các thắc mắc của tiểu thương, tháng 8-2010, UBND tỉnh Bình Định vẫn đồng ý cho Công ty An Phú Thịnh xây dựng một khu chợ mới, lấy tên là “Chợ lớn mới Quy Nhơn” để bố trí cho 244 hộ tiểu thương ngành hàng tươi sống và 135 hộ ưu tiên. Đến nay công trình này đã hoàn thành 60%-70% khối lượng. Tuy nhiên, các hộ tiểu thương đều kiên quyết không vào mua bán tại khu chợ mới vì cho rằng địa điểm này xa khu dân cư.

Phải đảm bảo quyền lợi của tiểu thương

Thực tế cho thấy thời gian qua tỉnh Bình Định đã đồng tình với Công ty An Phú Thịnh trong việc không bố trí 244 hộ kinh doanh ngành hàng tươi sống vào trung tâm thương mại. Tại công văn ban hành ngày 1-12-2010, ông Hồ Quốc Dũng, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, kết luận: “Đối với 244 hộ kinh doanh hàng tươi sống: Bố trí kinh doanh tại Chợ lớn mới Quy Nhơn. Nếu các hộ muốn buôn bán kinh doanh tại trung tâm thương mại thì phải chuyển đổi hình thức (hoặc ngành nghề kinh doanh) phù hợp với chức năng của trung tâm thương mại”.

Nhiều tiểu thương cho rằng kết luận của lãnh đạo UBND tỉnh Bình Định không khác nào ép buộc họ phải chuyển đổi ngành nghề kinh doanh. Theo các tiểu thương, trong suốt thời gian dài tỉnh đã giao quyền bố trí địa điểm, giá cả mặt bằng cho Công ty An Phú Thịnh nên họ không có quyền lựa chọn. Khi nhà đầu tư này không thực hiện đúng cam kết ban đầu, các cơ quan chức năng cũng không can thiệp kịp thời.

Về vấn đề này, ông Lê Hữu Lộc, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định, khẳng định: “UBND tỉnh Bình Định đã yêu cầu Công ty An Phú Thịnh dừng ngay việc chuyển nhượng lô, sạp tại trung tâm thương mại, tập trung hoàn thành công trình chợ mới. Cơ chế, chính sách ưu đãi tại chợ mới phải cao hơn trung tâm thương mại để thu hút tiểu thương. Công ty phải tổ chức họp tiểu thương, công bố chính sách ưu đãi, hộ nào đồng ý vào chợ mới thì bố trí, số còn lại sẽ vào trung tâm thương mại. Trước mắt tập trung giải quyết cho tất cả hộ bị thiệt hại do cháy chợ, sau đó mới đến các hộ đăng ký mới”.

Ông Ngô Hoàng Nam cho biết thêm, nếu các hộ đều không chấp nhận vào buôn bán tại chợ mới, tỉnh sẽ đưa tất cả vào trung tâm thương mại, tức tuân thủ đúng hợp đồng BOT.

Khi Công ty An Phú Thịnh xin xây dựng chợ mới, tỉnh đã yêu cầu công ty thương lượng với tiểu thương. Nếu tiểu thương chấp thuận, tỉnh đồng ý cho xây dựng. Thế nhưng công ty chưa trao đổi, thống nhất với tiểu thương đã vội vàng thực hiện. Ông LÊ HỮU LỘC, Chủ tịch UBND tỉnh Bình Định Trước khi xây chợ mới, UBND TP Quy Nhơn đã tổ chức lấy ý kiến tiểu thương. Kết quả có hơn 70% hộ không đồng ý vào buôn bán tại chợ mới. Lúc đó, Công ty An Phú Thịnh cho hay những hộ không đồng ý sẽ được bố trí vào trung tâm thương mại. Ông NGÔ HOÀNG NAM, Phó Chủ tịch UBND TP Quy Nhơn

TẤN LỘC