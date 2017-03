Hàng trăm tỷ đồng kẹt trong than tồn kho

Ông Phạm Văn Tứ - Phó tổng giám đốc Công ty Than Uông Bí (thành phố Uông Bí, Quảng Ninh) cho biết, doanh thu 6 tháng đầu năm chỉ đạt 43% so với cùng kỳ, giảm 1.500 tỷ đồng. Nhưng khó khăn lớn nhất, theo ông Tứ, là lượng than tồn kho quá lớn, trong khi kho chứa thì có hạn.



“Than tồn kho của công ty đã tăng lên 250.000 tấn. Nếu tiếp tục, sẽ dẫn đến nhiều hệ luỵ như gây ô nhiễm môi trường, tăng chi phí quản lý và lo ngại nhất là càng tồn kho lâu, chất lượng than càng kém”, ông Tứ cho biết.



Ông Trịnh Xuân Thoả - Phó giám đốc Công ty cổ phần than Vàng Danh cũng bày tỏ lo lắng trước việc than tồn đọng lớn khiến gia tăng chi phí không cần thiết. Hiện, than của công ty đang tồn kho khoảng 300.000 tấn, chất cao thành núi.





Chuyển than lên tàu xuất khẩu tại Cty kho vận Cẩm Phả. Ảnh: Phong Cầm.

“Vì than tồn kho lớn nên công ty mất thêm 300 tỷ đồng chi cho việc bảo quản và do chất lượng than giảm. Vì khai thác hầm lò nên không thể dừng sản xuất, nhưng nếu đầu ra tiếp tục khó khăn thì sẽ ảnh hưởng đến kế hoạch sản xuất của công ty”, ông Thoả nói.Tồn đọng than không chỉ xảy ra ở các công ty khai thác hầm lò mà tại các công ty khai thác lộ thiên cũng rất lớn. Ông Lê Văn Giáp - Phó giám đốc Công ty cổ phần than Cọc Sáu (thành phố Cẩm Phả, Quảng Ninh) cho biết, vì tiêu thụ khó khăn nên trong 6 tháng đầu năm, than của công ty bị tồn tới 600.000 tấn. Tình trạng than tồn kho cũng đang xảy ra tại một số công ty khác như Cao Sơn, Khe Chàm...Ông Bùi Văn Khích - Phó Tổng giám đốc Vinacomin thừa nhận, chưa năm nào, việc tiêu thụ than lại khó khăn như năm nay. Vì ảnh hưởng của suy giảm kinh tế nên việc tiêu thụ than gặp khó, hiện toàn tập đoàn tồn kho từ 8 - 9 triệu tấn. Theo mục tiêu đề ra, trong nước, sẽ tiêu thụ 32 triệu tấn, nhưng đến nay chỉ mới bán được 28 đến 29 triệu tấn, giảm 3 đến 4 triệu tấn.Tất cả các hộ tiêu thụ than lớn như điện, giấy, đạm, xi măng nhu cầu tiêu thụ than đều giảm và hiện đang nợ nghình tới hơn 4.500 tỷ đồng.Trong khi đó, cũng theo ông Khích, việc xuất khẩu than đang giảm mạnh, nhất là thị trường Trung Quốc. Mục tiêu đề ra là xuất khẩu khoảng 13,5 triệu tấn than, nhưng vì bán trong nước gặp khó nên Chính phủ đã đồng ý cho nghình than tăng xuất khẩu lên khoảng 15,5 triệu tấn.“Với tình hình than tồn kho như hiện nay và khó khăn trong khâu tiêu thụ, doanh thu của Vinacomin sẽ giảm khoảng từ 2.000- 3.000 tỷ đồng”, ông Khích cho biết.Theo ông Khích, để tìm kiếm giải pháp tháo gỡ khó khăn cho các công ty thành viên, Vinacomin đã tiến hành giãn nợ và tiếp tục bán chịu than cho các hộ tiêu thụ số lượng lớn. Ngoài ra, nâng cao chất lượng than, mở rộng thị trường xuất khẩu đối với loại than cám, tiết giảm chi phí sản xuất (dự kiến giảm khoảng 990 tỷ đồng).Đồng thời, Vinacomin cũng tập trung tái cơ cấu lại các hoạt động sản xuất kinh doanh của mình như giảm tham gia vốn góp với các công ty liên kết không liên quan đến lĩnh vực sản xuất, kinh doanh than; tập trung vốn cho các dự án, chương trình tạo ra sản phẩm nhanh, trọng điểm như các dự án khai thác than hầm lò; tăng cường công tác quản lý tài nguyên, môi trường và chống tái diễn nguy cơ khai thác than trái phép.Dự kiến, trong năm 2012, các đơn vị trực thuộc Vinacomin khai thác khoảng 44,5 triệu tấn than, trong đó than phục vụ cho sản xuất trong nước khoảng 31 triệu tấn, còn lại là xuất khẩu. Trước tình hình khó khăn hiện nay, dự kiến lượng than tiêu thụ sẽ thấp hơn từ 2-3 triệu tấn so với kế hoạch đặt ra.