Đại diện Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng TP.HCM cho biết đơn vị nhận được khá nhiều phản hồi của người tiêu dùng phản ảnh về chất lượng hàng hóa được quảng cáo, bán hàng trên truyền hình. Luật bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng đã nêu rất rõ trách nhiệm liên đới của nhà đài khi đăng tải những thông tin đến người tiêu dùng, trừ trường hợp chứng minh đã thực hiện các biện pháp để kiểm tra tính chính xác, đầy đủ thông tin về hàng hóa, dịch vụ.

Công ty Vạn Gia Hảo hiện nay bán sản phẩm máy matxa Body Pro, khách hàng đặt mua sản phẩm theo số điện thoại (08) 39816999 và (08) 39815666. Sản phẩm này được đơn vị quảng cáo trên hàng loạt kênh truyền hình khu vực miền Tây như Cà Mau, Cần Thơ, Đồng Tháp... và Đồng Nai. Những sản phẩm khác của công ty như quần định hình, miếng dán giảm cân... cũng được nhân viên bán hàng chào mời khách hàng sau khi đã mua sản phẩm máy matxa.



Theo tìm hiểu, hiện hàng ngàn sản phẩm matxa đã được phân phối cho người tiêu dùng khắp cả nước. Ngoài các tỉnh miền Tây, nhiều khách hàng ở Yên Bái, Bình Định, Gia Lai, Thanh Hóa... cũng đặt mua sản phẩm của công ty thông qua việc xem giới thiệu trên truyền hình.

Chi cục Quản lý thị trường TP.HCM cho biết qua kiểm tra, cơ quan này đã quyết định tạm giữ khoảng 400 máy matxa hiệu Body Pro, điện thoại di động, cùng các loại quần định hình (được bán và tặng kèm khi mua hàng) để đối chiếu hóa đơn chứng từ. Tất cả sản phẩm như máy matxa, quần định hình có bao bì in chữ Trung Quốc, không nhãn phụ bằng tiếng Việt. Ngoài ra, điểm chứa hàng tại 41 Bông Sao cũng không đăng ký hoạt động kinh doanh.Theo đại diện công ty, sản phẩm máy matxa Body Pro nhập khẩu từ Trung Quốc có giá khoảng 8 USD (chưa đến 170.000 đồng). Tuy nhiên, sau khi “thổi phồng” công hiệu trên các kênh truyền hình, sản phẩm được bán gần 2 triệu đồng. Theo công bố trên một số kênh truyền hình, mức giá này đã được giảm 50%! Đặc biệt, loại quần lót định hình có giá gốc chỉ khoảng 10.000 đồng nhưng giá bán lẻ lên đến gần 400.000 đồng/cái.Được biết, Công ty Vạn Gia Hảo do bà Hà Yến Vân làm giám đốc, chuyên kinh doanh các sản phẩm gia dụng, linh kiện điện từ, dụng cụ thể thao... chính thức hoạt động từ giữa tháng 9-2012. Tuy nhiên, việc điều hành toàn bộ công việc, thu lợi nhuận do người Trung Quốc làm chủ.Trưa 2-5, chúng tôi tìm đến kho hàng của công ty tại 41 Bông Sao để chụp hình quá trình vận chuyển hàng. Lập tức một người Trung Quốc tự xưng tên Trịnh Vỹ và một thông dịch viên tiếp cận chúng tôi mong “làm quen kết bạn”. Ông Vỹ cho biết mới sang VN làm ăn được hai tháng nên “có gì sai sót mong mấy anh bỏ qua”. Ông Vỹ cũng thẳng thắn đặt điều kiện trả giá cao để “chuộc” lại những tấm hình đó.Làm việc với quản lý thị trường chiều 3-5, bà Yến Vân thừa nhận chỉ làm chủ công ty trên giấy tờ, việc điều hành công ty người khác nắm.Công ty Vạn Gia Hảo được biết đến qua sản phẩm máy matxa giảm cân hiệu Body Pro với quảng bá là sản phẩm “được Hiệp hội thể hình Hoa Kỳ khuyên dùng”. Sản phẩm này đã gây ấn tượng với quảng cáo là có chức năng “đốt cháy mỡ thừa”, chỉ cần sử dụng năm phút mức năng lượng tiêu hao tương đương một giờ đạp xe, tương đương “trên 1.000 cái hít đất”. Đánh trúng tâm lý muốn làm đẹp mà không cần tốn sức, thời gian, hàng loạt khách hàng đã mua sản phẩm với giá cao nhưng không hề hiệu quả như công bố.Theo chị N. (xã Bình Hưng, huyện Bình Chánh), sau khi xem quảng cáo trên truyền hình về sản phẩm “thần kỳ” có chức năng giảm cân nhanh chóng, chị đã đặt mua một chiếc với giá gần 2 triệu đồng về dùng. Được dăm ba lần sử dụng, chị quyết định tống khứ sản phẩm vì không có bất cứ tác dụng giảm cân. Sản phẩm không hề rung lắc như quảng cáo mà chỉ thấy châm chích như điện giật. “Vừa thắt dây đeo vào vùng bụng, tôi giật thót mình vì có luồng điện chạy qua, châm chích mạnh buốt thấu nên không dám dùng nữa. Chuyển sang chế độ nhẹ hơn thì máy chạy như gãi ngứa, chỉ thấy nhột nhột”.Cũng theo chị N., sản phẩm công ty giao không giống như sản phẩm quảng cáo trên truyền hình, mặc dù có màu sắc tương tự nhưng thiếu các phụ kiện như máy điều khiển.Chị Thương (TP Trà Vinh) cũng bức xúc cho biết sản phẩm không những không có tác dụng giảm cân mà còn khiến chị bỏng rát vùng bụng khi thoa kem làm nóng. “Tôi làm đúng như hướng dẫn trên truyền hình, trước khi sử dụng máy matxa tôi thoa kem nhưng không những không tan mỡ mà chỉ thấy nóng phỏng, châm chích như điện giật. Gọi cho phía công ty, họ khuyên cứ yên tâm, kiên trì sử dụng mới có hiệu quả. Tốn gần 2 triệu đồng nhưng không hiệu quả lại gặp phản ứng phụ nên tôi sợ quá bỏ luôn” - chị Thương cho hay.Sau một thời gian sử dụng, nhiều khách hàng đã tìm đến công ty trả lại hàng và yêu cầu hoàn tiền. “Có khách hàng làm dữ dọa báo cơ quan chức năng, công ty mới hoàn tiền. Tuy nhiên họ chỉ hoàn lại một nửa, nhiều khách hàng ở xa đành ngậm bồ hòn làm ngọt do không muốn phiền phức, phần vì không biết địa chỉ công ty ở đâu, công ty chỉ quảng cáo trên truyền hình và bán hàng qua điện thoại” - một nhân viên Công ty Vạn Gia Hảo cho hay.