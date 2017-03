Hành, tỏi Trung Quốc chiếm lĩnh thị trường

Hành tím to tròn, hành tây căng mọng, tỏi củ trắng bóng, to đều đóng trong bao tải. Hằng đêm khu hàng hành tỏi rất nhộn nhịp, phu khuân vác tất bật giao hàng.



Bà Nguyễn Thanh Hà, Phó giám đốc chợ đầu mối nông sản Thủ Đức, cho biết hành tỏi trong nước ít, chỉ có tỏi Lý Sơn giá 70.000 đồng/kg, tỏi Phan Rang 34.000 đồng/kg.



Hầu hết hành tỏi về chợ là hàng Trung Quốc. Có hai loại, tỏi lai (múi tỏi nhỏ, thơm hơn) 34.000 đồng/kg, tỏi thường củ to, không thơm 15.000 đồng/kg. Cũng vậy, đại diện chợ đầu mối nông sản, thực phẩm Hóc Môn cho biết lượng hàng về chợ hơn 2.000 tấn/ngày, hàng Trung Quốc chiếm 5%.



Tuy nhiên, riêng mặt hàng hành, tỏi thì hàng Trung Quốc độc chiếm thị trường, do ưu thế giá rẻ và hàng dồi dào quanh năm. Việt Nam chỉ có một số vùng như Phan Rang (Ninh Thuận), Lý Sơn (Quảng Ngãi) trồng tỏi nhưng sản lượng nhỏ, theo mùa vụ ngắn hạn không đủ cung cấp nhu cầu thị trường, giá lại cao hơn. Hiện giá hành tây Trung Quốc 10.000 đồng/kg, hành tím Trung Quốc 14.000 - 15.000 đồng/kg, tỏi Trung Quốc 16.000 đồng/kg.



Ngoài ra còn có hành Ấn Độ giá 19.000 đồng/kg. Tại các chợ lẻ, tỏi Trung Quốc 25.000 đồng/kg trong khi tỏi Phan Rang khoảng 45.000 đồng/kg, tỏi Hà Nội 60.000 đồng/kg, tỏi Lý Sơn lên đến 100.000 đồng/kg.



Nhiều tiểu thương cho biết tâm lý người dân ngại ăn hàng Trung Quốc, tuy nhiên hàng quán vẫn “ăn” mạnh do giá rẻ, hàng lại đẹp.





