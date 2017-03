Hầu hết các chỉ số chứng khoán châu Á đều tăng điểm

Tuy nhiên, giới đầu tư vẫn tỏ ra thận trọng trước diễn biến ảm đạm của cuộc khủng hoảng nợ công tại Hy Lạp, khiến sức tăng của các thị trường chứng khoán trở nên “khiêm tốn.”



Kết thúc phiên này, chỉ số Nikkei-225 của Nhật Bản tăng nhẹ 9,46 điểm, tương đương 0,11%, lên 8.802,51 điểm, nhờ các số liệu tích cực từ nền kinh tế của đất nước Mặt Trời mọc.



Chỉ số Kospi của Hàn Quốc cũng ghi thêm 15,24 điểm (0,79%), đóng cửa ở mức 1.955,79 điểm.



Trong khi đó, tại Trung Quốc, hai thị trường chứng khoán chủ chốt là Thượng Hải và Hong Kong cũng đều kết thúc phiên với “sắc xanh” khi chỉ số Hang Seng và Shanghai Composite lần lượt tăng 230,08 điểm (1,14%) và 7,57 điểm (0,33%), lên 20.390,49 điểm và 2.292,61 điểm.



Tuy nhiên, đi ngược với xu hướng trên, chỉ số S&P/ASX200 của Australia lại giảm nhẹ 10 điểm (0,23%), xuống 4.262,7 điểm.



Sau hơn 7 giờ thảo luận, Hội nghị Thượng đỉnh không chính thức Liên minh châu Âu (EU), hội nghị đầu tiên trong năm 2012 tại Brussels, Bỉ đã bế mạc vào ngày 30/1 với việc thông qua một loạt quyết định quan trọng.



Tuy nhiên, trong khi kế hoạch nhằm ngăn chặn thâm hụt ngân sách của EU đang được hoan nghênh thì Athens vẫn đang bế tắc trong các cuộc đàm phán với chủ nợ tư nhân để thuyết phục họ chấp nhận các thỏa thuận tái cấu trúc nợ, chìa khóa để Hy Lạp nhận được gói cứu trợ thứ hai từ EU và Ngân hàng Trung ương châu Âu (ECB) .



Trong gần như toàn bộ phiên giao dịch đêm trước (30/1), chứng khoán Mỹ “tụt dốc” mạnh, do sự bế tắc của Chính phủ Hy Lạp trong việc đạt được thỏa thuận với các chủ nợ nhằm giải quyết vấn đề nợ công vốn vẫn đang ám ảnh nước này, song sự phục hồi muộn màng vào cuối phiên đã giúp Phố Wall thoát khỏi đà giảm điểm sâu.



Chốt phiên này, chỉ số công nghiệp Dow Jones giảm nhẹ 6,74 điểm, tương đương 0,05%, đóng cửa ở mức 12.653,72 điểm. Chỉ số S&P 500 cũng mất 3,31 điểm (0,25%), xuống 1.313,02 điểm; còn chỉ số công nghệ Nasdaq Composite hạ 4,61 điểm (0,16%), xuống 2.811,94 điểm.



Chứng khoán Mỹ đồng loạt đi xuống do những lo ngại về nguy cơ vỡ nợ tại Hy Lạp và Bồ Đào Nha đã xuất hiện trở lại, sau khi những nỗ lực của Athens trong việc đàm phán với các nhà tín dụng tư nhân nhằm tìm kiếm các thỏa thuận về tái cấu trúc khoản nợ 200 tỷ euro chưa đạt được những kết quả mới.



Chỉ vài phút trước khi phiên giao dịch 30/1 đóng cửa, Chủ tịch EU, Herman Van Rompuy tuyên bố rằng, 25 nước trong tổng số 27 thành viên EU đã nhất trí tham gia một hiệp ước tài chính mới nhằm ngăn chặn cuộc khủng hoảng nợ lan rộng trong toàn khu vực này. Chính thông tin tích cực đó đã giúp các chỉ số đua nhau tăng điểm trở lại, song vẫn không đủ để Phố Wall khép lại phiên giao dịch với “sắc xanh.”



Trong phiên giao dịch 30/1 ở bên kia bờ Đại Tây Dương, các thị trường chứng khoán châu Âu cũng đồng loạt đi xuống, do những tín hiệu tiêu cực từ chứng khoán Mỹ.



Kết thúc phiên này tại London, chỉ số FTSE 100 của Anh giảm 1,09% xuống 5.671,09 điểm, trong khi chỉ số CAC 40 của Pháp cũng hạ 1,6%, xuống 3.265,64 điểm. Tại sàn giao dịch chứng khoán Frankfurt của Đức, chỉ số DAX cũng mất 1,04% xuống 6.444,45 điểm.





Theo Minh Trang (TTXVN/Vietnam+)