Hầu hết quảng cáo sữa vi phạm pháp luật

Theo các chuyên gia, việc Thông tư 122 về quản lý giá ra đời chưa hẳn đã chấm dứt được tình trạng sữa ngoại tăng giá vô tội vạ. Ngoài việc quản lý giá, cơ quan chức năng cần có biện pháp quản lý và xử lý nghiêm các vi phạm về quảng cáo sữa.

Quảng cáo lòe người tiêu dùng

Bà Nguyễn Thùy Linh, cán bộ Hội Bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, cho biết năm 2009, hội đã có cuộc điều tra tất cả nhãn quảng cáo của các hãng sữa (nội và ngoại) đang có mặt trên thị trường. Là trưởng nhóm điều tra, cả bà Linh và các cán bộ ngỡ ngàng khi thấy hầu hết nhãn quảng cáo sữa đều vi phạm pháp luật, trong đó chủ yếu là sữa ngoại.

Theo bà Linh, dòng sữa ngoại vi phạm rất tinh vi. Cụ thể như quy định không cho phép in ảnh em bé 0-12 tháng tuổi trên hộp sữa. Thế nhưng rất nhiều mẫu hộp vẫn in. Thậm chí có hãng còn in ảnh em bé đằng sau cuốn sổ khám, chữa bệnh, lời khuyến cáo “sữa mẹ tốt nhất cho trẻ nhỏ dưới 6 tháng tuổi” lại bị co lại nhỏ hơn quy định.

“Nhiều người nghĩ sữa đắt tiền thì hàm lượng sữa sẽ tốt hơn. Đây là suy nghĩ sai lầm bởi trong đợt điều tra này, nhóm nghiên cứu điều tra đã lấy nhiều mẫu sữa đi kiểm tra. Kết quả cho thấy chất lượng sữa nội và ngoại là như nhau, thậm chí có sữa nội còn có nhiều thành phần dinh dưỡng cao hơn sữa ngoại” - bà Linh cho biết.

Cần quản lý quảng cáo sữa để người tiêu dùng có sự lựa chọn chính xác. Ảnh: HTD

Quản lý giá phải đi kèm với quản lý quảng cáo

Theo ông Nguyễn Tiến Thỏa, Cục trưởng Cục Quản lý giá - Bộ Tài chính, qua rà soát cho thấy Thông tư 122 mà Bộ ban hành không có nội dung nào vi phạm cam kết về chính sách giá của Việt Nam khi gia nhập WTO. Cũng theo ông Thỏa, việc đưa ra những quy định chặt chẽ để hạn chế tình trạng tăng giá bất hợp lý của các công ty nhập khẩu, kinh doanh sữa bột từ nước ngoài là cần thiết. Do đó, thông tư quy định tất cả mặt hàng sữa bột nhập khẩu cho trẻ em dưới 6 tuổi phải đăng ký và kê khai giá với cơ quan quản lý giá.

Đứng về phía cơ quan bảo vệ quyền lợi người tiêu dùng, ông Đỗ Gia Phan, Phó Chủ tịch hội, cho rằng việc Thông tư 122 ra đời sẽ phần nào bịt được lỗ hổng trong cơ chế quản lý giá sữa hiện nay. Tuy nhiên, theo ông Phan, quản lý, kiểm soát giá chỉ là một biện pháp. Để giá sữa phù hợp, đúng với thị trường cần phải tăng cường quản lý về quảng cáo sữa. Vì quảng cáo sữa hiện nay vừa không phù hợp, vừa quá nhiều khiến người tiêu dùng dễ bị lôi kéo và không có sự lựa chọn chính xác.

Ông Nguyễn Thanh Phong, Phó Cục trưởng Cục Vệ sinh an toàn thực phẩm, Bộ Y tế, cũng cho rằng quảng cáo quá nhiều, quảng cáo quá lố khiến người tiêu dùng hiểu sai hay hiểu quá là vi phạm. Tuy nhiên, Bộ Y tế lại không có chức năng kiểm duyệt tần suất quảng cáo.

Do đó, cả ông Phong và ông Phan đều đề nghị cần sự vào cuộc cùng lúc của nhiều cơ quan chức năng để ngăn chặn tình trạng vi phạm trong quảng cáo sữa.

NHÓM PHÓNG VIÊN