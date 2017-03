Hãy đòi ngân hàng thẻ ATM bảo mật cao

Những điều lưu ý khách hàng khi sử dụng thẻ ATM Chủ thẻ cần bảo mật thông tin thẻ để giao dịch an toàn. Không tiết lộ số CVV2/CVC2/CAV2 cho bất kỳ ai để tránh rủi ro thông tin thẻ bị lợi dụng để thực hiện giao dịch qua mạng. Mua sắm qua mạng nên chọn các website có uy tín. Chú ý nhân viên thu ngân xem dữ liệu thẻ của mình có được quẹt qua một thiết bị điện tử nào khác bất thường không hoặc tại máy chấp nhận thẻ có gắn thêm một loại thiết bị lạ nào không. Nên đăng ký sử dụng dịch vụ biến động số dư qua SMS để thuận tiện theo dõi các giao dịch được thực hiện từ số thẻ của mình. Theo dõi xem có thiết bị lạ nào gắn vào khe đọc thẻ hoặc có nhiều camera cùng gắn tại một máy ATM khi giao dịch. Nếu thấy bề mặt ATM có lắp thêm các thiết bị khác thường, ngừng giao dịch và báo ngay cho NH. Khi nhập mật khẩu nên cố gắng dùng tay che chắn và giữ khoảng cách an toàn với những người xung quanh. Không nên rút tiền tại các ATM vắng người qua lại, nhất là vào lúc trời tối. Không nên dùng mật khẩu ATM là số điện thoại hoặc số chứng minh nhân dân, cần thay đổi mật khẩu ATM để đảm bảo an toàn. Sau khi hoàn tất giao dịch, nhớ lấy lại thẻ và hóa đơn. Không vứt hóa đơn vào thùng rác cạnh ATM vì trong hóa đơn có ghi các thông tin thẻ. Bà VŨ THỊ QUỲNH ANH,

Quyền Giám đốc Trung tâm Thẻ HDBank Theo báo Công An Nhân Dân, ngày 3-8, Cục Cảnh sát hình sự cho biết hiện đang xuất hiện một số nhóm đối tượng người nước ngoài làm giả thẻ ATM để rút tiền của khách hàng. Theo đó, họ gắn skimming (thiết bị ăn cắp thông tin) để thu thập thông tin, mật khẩu của thẻ ATM, sau đó làm thẻ giả để đi rút tiền.