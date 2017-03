Heineken ra mắt chai khắc nổi và lon in nổi

Mẫu chai khắc nổi với các đặc trưng dễ nhận diện như cổ chai cao hơn, những đường cong đuộc khắc nổi độc đáo, nhãn trong suốt ở phía trước, trên cổ và sau thân chai. Trong khi đó, lon in nổi mới với công nghệ in nổi đặc biệt, những chấm mực được in nổi lên trên bề mặt của lon tạo cảm giác chắc chắn và thoải mái khi cầm trên tay. Đây là bước đột phá trong lĩnh vực sáng tạo về bao bì chỉ được giới thiệu gần đây trên thế giới và lần đầu tại Việt Nam. Không chỉ thay đổi mẫu mã trên hai sản phẩm này, thùng giấy và két nhựa cũng được thiết kế mới với biểu tượng ngôi sao đỏ, được in đậm.

“Với mẫu mã mới này, chúng tôi không tăng giá sản phẩm. Đây là cam kết của chúng tôi mang đến cho người tiêu dùng sự trải nghiệm chất lượng đẳng cấp thế giới và đồng nhất trong diện mạo mới” - ông David Teng, Tổng Giám đốc Công ty TNHH Nhà máy bia Việt Nam, khẳng định.

Lễ ra mắt lần này là một phần của chương trình giới thiệu toàn cầu bao bì chai Heineken khắc nổi và lon in nổi tại 170 thị trường trên toàn thế giới với chất lượng không đổi và cùng một hương vị tuyệt hảo.

TRẦN TÚ