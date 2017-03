Hết phòng khách sạn dịp bắn pháo hoa Đà Nẵng

Vài ngày trước cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, hầu hết khách sạn, nhà nghỉ ở thành phố này và các khu vực lân cận như phố cổ Hội An (Quảng Nam), Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế), du khách đã đặt phòng kín chỗ.

Theo Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch Đà Nẵng, ước tính sẽ có khoảng 70.000 lượt người bao gồm du khách trong nước và quốc tế, đổ về sông Hàn xem cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế, tăng khoảng 10.000 người so với sự kiện này diễn ra năm ngoái.

Bà Ngô Thị Hoàng Anh, Phó phòng Nghiệp vụ Sở Văn hóa Thể thao và Du lịch cho biết, Đà Nẵng có 312 khách sạn, nhà khách, nhà nghỉ với 6.110 phòng, đáp ứng cho khoảng 10.000 du khách. Tuy nhiên do lượng khách đăng ký quá đông nên khó thể đáp ứng nổi nhu cầu.

Sông Hàn của Đà Nẵng rực rỡ trong màn bắn pháo hoa quốc tế năm 2009. Ảnh: Hoàn Vũ

Trước tình hình này, Sở đã liên kết với 76 khách sạn ở Hội An và 20 khách sạn tại Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) để giảm áp lực. Một số đơn vị lữ hành sẽ tổ chức tour đưa khách vào Hội An (Quảng Nam), Lăng Cô (Thừa Thiên - Huế) tham quan ban ngày, ban đêm trở lại Đà Nẵng xem pháo hoa.

Tuy nhiên, hiện tại hầu hết nhà nghỉ, khách sạn ở Hội An và Lăng Cô cũng đã đầy phòng đặt trước trong những ngày cuối tháng 3, mặc dù hai nơi này cách thành phố Đà Nẵng hơn 40 km. Nhiều ngày qua, du khách có nhu cầu đặt phòng xem pháo hoa tại Đà Nẵng nhưng không thể được. Lễ tân khách sạn An Hội tại Hội An cũng cho biết đã kín phòng ngày 27-28/3, không thể nhận thêm khách.

Anh Nguyễn Văn An, Quảng Ngãi, đã quyết định thuê ôtô đến Đà Nẵng xem pháo hoa, sau đó ngủ luôn trên xe. Trong khi đó không ít người quen của anh An dự định mang theo vải bạt, võng dù… ngủ lại ở những bãi đất trống ven sông Hàn để chiêm ngưỡng những màn pháo hoa rực rỡ.

Cuộc thi bắn pháo hoa quốc tế Đà Nẵng diễn ra trong hai đêm 27, 28/3 với chủ đề “Huyền thoại sông Hàn”. Mỗi đội tham gia dự thi sẽ trình diễn trong thời gian khoảng 20 phút. Theo chương trình, đội chủ nhà Việt Nam (do Đà Nẵng đại diện) sẽ thi đấu trong đêm khai mạc cùng các đội Bồ Đào Nha và Nhật Bản. Đêm thứ hai là phần thi của hai đội Mỹ, Pháp và lễ trao giải, bế mạc cuộc thi.

Chiều 22/3, Ban tổ chức đã cơ bản lắp đặt xong khán đài hơn 25.000 chỗ ngồi dành cho khách xem bắn pháo hoa.

Theo Trí Tín (VNE)