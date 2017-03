Hiệp định Thương mại tự do FTA: Mở rộng thị trường cho dệt may

Ông Didier Chambovey, Phó Tổng Thư Ký EFTA, cho biết khối EFTA sẽ đảm bảo cân bằng quyền lợi của hai bên khi ký kết FTA như trước đây họ đã ký kết với những nước khác.

Hiện nay một số ngành xuất khẩu chính của Việt Nam sang khối EFTA là thủy sản, dệt may, thủ công mỹ nghệ… Trong đó, sản phẩm chủ yếu xuất khẩu sang thị trường Thụy Sĩ, Na Uy. Theo ông Lê Văn Đạo, Phó Chủ tịch Hiệp hội Dệt may Việt Nam, năm 2009 dệt may xuất khẩu sang Thụy Sĩ đạt gần 10 triệu USD.

Cũng theo ông Đạo, GPD bình quân đầu người ở Na Uy gần 90.000 USD, Thụy Sĩ gần 70.000 USD, Iceland 38.000 USD... Với mức tiêu thụ như vậy, việc ký kết FTA sẽ là cơ hội thuận lợi để tiếp cận mạnh mẽ hơn với thị trường này.

T.UYÊN