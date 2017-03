Hiệp hội biết “chơi đẹp”

Cụ thể hạt điều tươi đầu vụ có giá 25.500-26.000 đồng/kg, điều khô DN nhập kho có giá 28.000-30.000 đồng/kg, tăng 2.000 đồng/kg so với niên vụ năm 2013. Trong khi đó, giá điều nhân xuất khẩu chỉ ở mức khoảng 6,9 USD/kg nếu trừ đi các chi phí chế biến thì DN vẫn lỗ 1.000-2.000 đồng/kg.

Nhiều DN cho biết giá điều tăng cao như vậy là điều bất hợp lý và không đúng thực tế thị trường. Như có vị DN đưa ra quy luật “mất mùa, được giá” để so sánh rằng với vụ mùa năm ngoái khi Việt Nam mất mùa điều, sản lượng điều thế giới giảm thì mới có chuyện giá điều tăng. Còn vụ điều năm nay dự báo sẽ được mùa, năng suất cả nước tăng 15%-20%, các nước trồng điều lớn ở châu Phi tăng đến 25% và sản lượng điều thế giới sẽ tăng mạnh 500.000 tấn thì chuyện giá điều tăng như hiện nay và tăng hơn so với năm ngoái là không bình thường. Đáng lẽ giá phải giảm một nửa? Một số DN còn đặt nghi vấn do các nhà xuất khẩu châu Phi vốn là vùng nguyên liệu phục vụ 50% lượng điều chế biến xuất khẩu của Việt Nam, cố tình tăng giá bán nên đẩy giá điều nguyên liệu tại nước ta tăng theo. Vì vậy, cần có sự điều hành chỉ đạo của hiệp hội.

Câu chuyện này đã nghe quá quen, vẫn điệp khúc nông dân bán giá cao, DN than lỗ và hiệp hội “nhúng tay” và giá… Tuy nhiên, lần này lại khác, đại diện Hiệp hội Điều Việt Nam (Vinacas) đã chỉ ra rõ rằng giá cao do thị trường tự điều chỉnh. Chính nhu cầu nhập khẩu rất lớn từ Trung Quốc về điều nhân với giá cao đã khiến giá điều nguyên liệu tăng. Có DN sẵn sàng thu mua cao hơn giá thị trường ở mức gần 28.000 đồng/kg điều tươi mà vẫn có lợi nhuận. Ngoài ra, giá cao cũng do hiện nay có hàng ngàn cơ sở chế biến hạt điều chiếm 40%-50% tổng số nhà máy chế biến cả nước, xuất khẩu lại quá dễ dàng nên họ đua nhau tranh mua đẩy giá lên cao.

Ông Nguyễn Đức Thanh, Chủ tịch Vinacas, khẳng định với DN hội viên rằng hiệp hội không can thiệp vào chuyện giá cả, hay định ra mức giá nào hợp lý mà giá để thị trường quyết định. Dự báo giá điều vào giữa vụ còn tăng cao nên DN muốn có lợi nhuận thì phải có giải pháp lâu dài. DN nên phân luồng sản phẩm xuất khẩu, phân định về xuất xứ như sản phẩm nào có nguyên liệu xuất xứ châu Phi thì giá thấp hơn, nguyên liệu Việt Nam giá cao hơn. Đồng thời đẩy mạnh chế biến sâu, quảng bá thương hiệu thì chắc chắn sẽ bán giá cao vừa có lãi lớn vừa giữ thị trường.

QUANG HUY