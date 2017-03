Hình thức khuyến mãi có giúp DN vượt khó?

Theo số liệu mới nhất từ Tổng cục Thống kê cho thấy mức tiêu thụ hàng hóa trong nước những tháng đầu năm diễn ra khá chậm do mức cầu yếu. Điều này đã phản ánh đúng thực tế khi sức mua không tăng, nhiều ngành hàng đua nhau kích cầu tăng sức mua. Tuy nhiên, việc này có đem lại hiệu quả lâu dài cho DN hay không vẫn là vấn đề lớn.

Sức mua chùn lại

Đại diện hệ thống dienmay.com cho biết đến thời điểm hiện tại đang vào mùa mua khuyến mãi nhưng sức mua có chùn lại so với những tháng trước. Tuy nhiên, vì dienmay.com luôn có nhiều chương trình kích cầu nên vẫn thu hút người mua khá ổn. Hiện tại dienmay.com có chương trình khuyến mãi “Lễ hội phụ kiện” với nhiều mặt hàng phụ kiện giảm đến 50% nên doanh số và sức mua tăng hơn mức bình thường đến 30%. Ngoài ra, chương trình khuyến mãi “Lễ hội hàng hiệu Sony - Mua 1 được 3” cũng giúp các ngành hàng laptop, kỹ thuật số, điện tử tăng doanh số lên 20%-30%.

Nhiều doanh nghiệp tung chiêu khuyến mãi lớn.

Tuy bước vào mùa thấp điểm trong năm nhưng nhìn chung thị trường bán lẻ các sản phẩm điện máy vẫn có mức tăng trưởng khá khả quan. Theo ông Trần Tấn Hoàng Hậu, Phó Giám đốc marketing hệ thống Trung tâm điện máy-nội thất Thiên Hòa, các chương trình khuyến mãi đã thu hút đông đảo khách hàng đến tham quan mua sắm giúp doanh số toàn hệ thống tăng trưởng 15%-30% so với cùng kỳ. Đặc biệt, chương trình khuyến mãi mừng khai trương Chi nhánh mới Thiên Hòa Tân Phú “Tưng bừng khai trương - Vươn tầm cao mới” đã thu hút một lượng lớn khách hàng đến tham quan, mua sắm không chỉ nhờ nhiều chính sách ưu đãi mà còn nhờ sự mới mẻ trong trưng bày bằng hình thức trải nghiệm các sản phẩm như công nghệ thông tin, điện thoại di động, máy ảnh kỹ thuật số,...

Ông Lê Phạm Anh Thy, Giám đốc marketing Công ty Cổ phần Thương mại Nguyễn Kim, cho biết sức mua tổng thể trong hai tuần qua tăng gần 30% so với cùng kỳ tháng trước, riêng các sản phẩm Samsung và Electrolux tăng lên đáng kể do là thương hiệu chủ lực. Các ngành tăng cao là điện tử, gia dụng, điện thoại, điện lạnh tăng nhẹ do thời tiết tháng 7 không tốt bằng tháng 6, trong đó máy lạnh chững lại nhưng máy giặt lại có số lượng bán hàng tăng cao. Lượt khách hàng tăng bình quân 20% nhưng tỉ lệ mua sắm lại cao hơn, chứng tỏ khách hàng có nhu cầu mới đi mua. Cũng theo ông Phương, cơ cấu hàng hóa tiêu thụ chuyển sang dòng hàng phổ biến, có mức giá trung bình. Xét về số lượng sản phẩm tổng thể, tỉ trọng tăng trưởng theo số lượng cao hơn so với doanh số. Điều này thể hiện khách hàng mua sắm có chọn lọc cho phù hợp với nhu cầu và túi tiền. Tuy nhiên, tại hai thành phố lớn là TP.HCM và Hà Nội, sản phẩm cao cấp vẫn được tiêu thụ mạnh là tivi LED, 3D từ 46”, tủ lạnh side by side, đặc biệt tablet và smartphone được tiêu thụ mạnh do khuyến mãi tốt mà phân khúc khách hàng là trung cao cấp nên sức mua nhóm này tăng. Nếu so với năm ngoái, doanh số Nguyễn Kim tổng thể tăng khoảng 38% do hình thành thêm năm trung tâm mới (Trường Chinh, Bình Dương, Cà Mau, Ba Đình, Hà Đông). Riêng các trung tâm hiện hữu tăng gần 15% so với cùng kỳ năm ngoái.

Khuyến mãi là giải pháp tối ưu

Ông Thy cho biết theo nhận định chung là sức mua sụt giảm, đặc biệt trong quý II này, được xem là quý không thuận lợi cho bán lẻ như thời tiết thất thường, vào mua mưa bão,… Tuy nhiên, với kinh nghiệm nhiều năm, Nguyễn Kim đã có các giải pháp để khách hàng mua sắm tốt nhất đó là dịch chuyển cơ cấu hàng hóa phù hợp hơn với nhu cầu khách hàng. Liên tục nhiều chương trình khuyến mãi, thay đổi hằng tuần để mang lại nhiều cơ hội mua sắm. Bên cạnh đó là hình thức khuyến mãi cụ thể và thiết thực như ưu đãi giá, quà tặng,... Đặc biệt, những chương trình khuyến mãi đã được hậu thuẫn và đầu tư từ các tập đoàn điện tử, cùng xây dựng để khuyến mãi được mạnh hơn.

Đại diện Thiên Hòa cho biết trong thời gian tới dự báo sức mua sẽ tăng mạnh vào tháng 8 khi nhu cầu mua sắm cho năm học mới tăng cao. Đặc biệt thị trường điện máy sẽ sôi động vào thời điểm tháng 9 là tháng khuyến mãi khi nhiều hoạt động kích cầu của UBND TP sẽ được triển khai và nhiều doanh nghiệp (DN) sẽ tung ra nhiều “chiêu” để hút khách hàng.

Khi nhà nhà đều khuyến mãi liệu có giúp DN thu hút NTD về phía mình hay hay không? Các DN đều cho rằng trong giai đoạn khó khăn này, đây là giải pháp tối ưu để kích cầu sức mua và mỗi DN nâng cấp các dịch vụ riêng để khách hàng trải nghiệm và chọn lựa.

Tăng cường liên kết các ngân hàng Đồng thời, tăng cường các chương trình liên kết ngân hàng để ưu đãi thêm cho khách hàng mua sắm: Giảm thẻ MasterCard 10%, trả góp lãi suất 0%,... với phạm vi trên cả nước và đa dạng sản phẩm đều được trả góp. Không lo lắng về sức mua tương lai có tăng trưởng hay không, đại diện dienmay.com phân tích mỗi tháng trong năm NTD luôn có những nhu cầu khác nhau, biết được nhu cầu cụ thể của NTD thì sẽ không có “mùa thấp điểm” đối với DN. Như mùa nắng nóng thì mua các mặt hàng máy lạnh, mùa mưa thì các mặt hàng như máy giặt, máy sấy...; mùa khai giảng thì máy tính, laptop; mùa Noel, lễ hội thì các mặt hàng điện tử...; mùa lễ, tết thì gia dụng... Vì vậy, ngoài việc kích cầu NTD bằng khuyến mãi hoặc kết hợp bên hãng, công ty còn kết hợp với một số ngân hàng (ANZ, MB Bank...) với chính sách mua trả góp 0% đến 12 tháng cho tất cả mặt hàng. Do đó rất tiện dụng cho người tiêu dùng có thể mua được món hàng mình yêu thích.

THIỆN NGUYỄN