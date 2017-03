Hộ kinh doanh nhỏ đóng cửa chờ thời

Khu vực quận Tân Bình, Tân Phú, Bình Tân (TP.HCM) là nơi tập trung nhiều doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể chuyên sản xuất các mặt hàng như áo quần, vải, nhuộm, nhựa, bao bì. Mọi năm vào mùa này không khí làm việc ở đây khá tấp nập, thế nhưng năm nay càng tới cao điểm thì không khí càng trầm lặng. Chị Nguyễn Thị Thanh Nhàn - chủ một cơ sở may mặc ở quận Tân Bình cho biết mọi năm tầm này có thể bán hàng rất chạy, có khi không có hàng để bán. Nhưng năm nay chợ ế ẩm, quần áo may ra cũng chất đống, không tiêu thụ được. Vừa nói chị Nhàn vừa chỉ tay vào mấy chồng quần áo đã đóng gói đang chất ngất ngưởng trong nhà, từ tầng trên xuống tầng dưới.

“Nghỉ Tết” sớm

Hầu hết các doanh nghiệp vừa và nhỏ, các hộ kinh doanh cá thể đều phải lo cho công nhân chỗ ăn ở, sinh hoạt. Thời gian này nhiều cơ sở không cầm cự được đã trả lương cho công nhân nghỉ trước từ nhiều tháng nay. Ông LV - một chủ doanh nghiệp may mặc than: “Hàng không bán được đành cho công nhân nghỉ, nếu tiếp tục sản xuất nữa thì chúng tôi không kham nổi tiền lương, tiền ăn ở và không bù lỗ nổi!”.

Nhiều cơ sở quanh khu vực chợ Bà Hoa, Tân Bình... hiện nay cũng phải tạm đóng cửa. Cũng có nơi chủ doanh nghiệp cắt giảm giờ làm thay vì tám tiếng/ngày xuống còn sáu tiếng/ngày để giảm bớt chi phí nhân công. Theo thống kê của UBND quận Tân Bình, tính riêng tháng 11 vừa qua, tại quận này có khoảng 20 cơ sở, doanh nghiệp chưa đóng thuế.

Cùng chung cảnh ngộ này, chị Thùy Trâm - chủ tiệm nhuộm khu vực Bảy Hiền, quận Tân Bình cho biết: “Đến thời điểm này, chúng tôi chỉ giữ lại khoảng hai, ba thợ, số còn lại cho nghỉ về quê sớm vì cũng chẳng còn việc gì để làm”. Cũng theo chị Trâm, ở khu vực này cứ 10 cơ sở sản xuất thì hiện nay đã đóng cửa hết bảy cơ sở. Trước đây, bình thường giá thị trường 1 kg vải hơn 30 ngàn đồng thì bây giờ chỉ còn 23 ngàn đồng, áo thun 30-40 ngàn đồng/cái nay còn 10-15 ngàn đồng/cái. Để thanh toán dần số hàng tồn đọng, nhiều cơ sở đành chấp nhận bán hàng xôn với giá bỏ sỉ khá bèo.

Hy vọng mong manh

Theo anh Nguyễn Văn Kỷ - chủ một cơ sở may mặc ở quận Tân Bình, mặc dù thị trường trong những tháng qua rất ảm đạm nhưng vẫn hy vọng trong hai đợt Noel và Tết sẽ lạc quan hơn đôi chút. Khoảng thời gian từ tháng 4 đến tháng 8, các cơ sở chủ yếu sản xuất các mặt hàng như may mặc, dệt vải, nhựa, bao bì... thường bán cầm chừng. Hàng hóa chỉ chờ vào dịp cuối năm mới có nhiều khả năng tiêu thụ mạnh. Trong một tuần trở lại đây, tại các chợ đầu mối như Tân Bình, Bà Chiểu... lượng hàng hóa tiêu thụ đã “khởi sắc” hơn chút đỉnh nhưng vẫn không tấp nập như những năm trước. Được biết, lượng hàng hóa mà các doanh nghiệp sản xuất ra trong năm nay chỉ tiêu thụ được khoảng 15%-20% so với cùng kỳ năm ngoái. Trong thời gian vừa qua, nhiều cơ sở còn cầm cự được vẫn tiếp tục sản xuất cầm chừng với hy vọng đợt cuối năm thị trường sẽ tiêu thụ mạnh hơn.

Ông Lê Thanh Bình - Trưởng phòng Kinh tế quận Tân Bình cho biết: “Quận Tân Bình tập trung nhiều cơ sở sản xuất nhỏ lẻ, các loại hình dịch vụ chủ yếu cung cấp cho thị trường trong nước nên hầu như ít ảnh hưởng đến xuất khẩu. Chợ đầu mối Tân Bình trong thời gian qua có giảm nhưng hiện nay đã phần nào khởi sắc trở lại. Từ nay đến cuối năm, các cơ sở có nhiều khả năng tiêu thụ hàng hóa trở lại”.

Thời gian này, các chủ doanh nghiệp đã chuẩn bị tinh thần để tung ra sản phẩm dự trữ với hy vọng người tiêu dùng sẽ không tiếp tục thờ ơ trong dịp Noel và cuối năm.