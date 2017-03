Hoa kiểng chờ người mua

Hoa kiểng được tập kết tại bến Tân Thuận, Q.7 - Ảnh: LÊ SƠN

Hiện hoa, cây kiểng từ các tỉnh bắt đầu đổ về Q.8, Q.12, Q.Thủ Đức... trước khi đưa vào bán tại đường phố nội thành và các hội hoa xuân.

Đua nhau về phố

Sáng 28-1, dọc khúc sông gần cầu Tân Thuận, đoạn đường Trần Xuân Soạn (P.Tân Kiểng, Q.7), hơn chục chiếc ghe lớn nhỏ cập bến mang theo đủ loại hoa, kiểng như mai, mào gà, mai chiếu thủy... từ các tỉnh miền Tây về thành phố. Anh Nguyễn Văn Chung (xã Hưng Khánh Trung B, Chợ Lách, Bến Tre) khệ nệ bưng từng chậu mai từ ghe lên bờ. Chuyến này anh chở khoảng 400 cây mai loại nhỏ, và trong 2-3 ngày tới nhà vườn này sẽ tiếp tục mang thêm hơn 300 chậu mai loại lớn (mai ghép 5, 6 năm) để bán tết. Theo anh Chung, riêng lượng mai của nhà vườn anh mang lên tăng 200 chậu so với mọi năm, các nhà vườn xung quanh cũng tăng tương ứng.

Chất lượng mai năm nay sẽ không đẹp bằng năm ngoái do khá nhiều gốc mai đã nở sớm. Giá mai cũng không tăng nhiều. Đặc biệt, năm nay anh Chung ưu tiên cung ứng các loại mai nhỏ dạng bonsai. “Loại mai này có kiểu dáng đẹp, nhỏ gọn và giá mềm nên người tiêu dùng ưa chuộng. Là mai bonsai kiểng nên giá cũng rất đa dạng, không chỉ phụ thuộc lượng hoa nhiều hay ít mà còn phụ thuộc dáng, gu thẩm mỹ của người chơi. Nhưng mai loại này cũng có giá chỉ từ 150.000 đồng/chậu” - anh Chung nói.

Tương tự, dù đến tối 1-2 mới chính thức khai mạc Hội hoa xuân TP.HCM, nhưng tại điểm tập kết hoa kiểng ở bến Bình Đông (Q.8) những ngày này khá nhộn nhịp. Đoạn đường kéo dài gần 2km dọc bến Bình Đông đã được các nhà vườn ở Tiền Giang, Bến Tre đặt các loại hoa kiểng đủ loại như mai, cúc mâm xôi, hồng...

Nếu như các nhà vườn miền Tây đưa lên TP.HCM chủ yếu là mai, cúc, cây cảnh... thì các nhà vườn tại Đà Lạt cũng chuẩn bị nhiều loại hoa ôn đới về thành phố. Chị Dung, chủ vườn hoa lan Kim Phát (Đức Trọng, Lâm Đồng), cho biết năm nay nhà vườn đưa ra thị trường trên 100.000 chậu lan hồ điệp, lan vũ nữ... với gần 20 màu khác nhau. Hiện khách từ TP.HCM và Hà Nội đặt hàng khá nhiều vì giá nhà vườn đưa ra khá mềm, từ 100.000-110.000 đồng/chậu. Cũng loại hoa này, theo khảo sát của chúng tôi, ở TP.HCM đang được bán với giá 180.000-200.000 đồng/chậu, còn các cửa hàng hoa thêm bình và nơ thì lên tới 350.000 đồng/chậu.

Công ty Dalat Hasfarm cho biết bên cạnh hoa nhập khẩu, năm nay đơn vị này cũng nghiên cứu trồng thử nghiệm các giống hoa mới để đa dạng cho các loại hoa truyền thống như lily, cúc, hồng và một số hoa chậu như hồng môn, đại hồng hoa, trạng nguyên... Nổi bật sẽ có hoa cúc vàng giống mới to hơn, nhiều cánh hơn và tươi lâu hơn. Ông Nguyễn Hồng Chương - giám đốc marketing Dalat Hasfarm - cho biết: “Giá hoa tết có xu hướng tăng cao so với ngày thường. Năm nay Dalat Hasfarm đưa ra một lượng lớn hoa để phục vụ tết nên giá tăng ít hơn, chỉ 5-25%”.

Lo sức mua chậm

Ông Bùi Văn Cường ở xã Phước Hiệp (Củ Chi) cho hay ngoài hàng chục ngàn cành hoa lan mokara bán lai rai cả năm, tết năm nay ông cũng đưa ra thị trường khoảng 4.000 cây mokara các loại. “Mấy ngày qua thương lái đã đến mua 1.500 cây, còn 2.500 cây cũng đã có người tới xem và chắc chắn hết hàng sớm”, ông Cường cho biết. Cũng theo ông Cường, giá lan năm nay chỉ tăng nhẹ 10.000 đồng/cây so với tết năm ngoái. Trong đó lan mokara hoa đỏ đang bán giá 160.000 đồng/cây, còn lan mokara hoa vàng chanh có giá 260.000 đồng/cây.

Sau nhiều đợt mưa trái vụ liên tục khiến các nhà vườn mai kiểng lo năm nay thất mùa, nhưng đến thời điểm này tình hình không xấu như dự báo. Theo anh Trần Ngọc Quyền, chủ vườn lan Quyền tại Hiệp Bình Chánh (Thủ Đức), lượng mai ra thị trường ít hơn nhưng những chậu hoa được lựa thì chất lượng vẫn đảm bảo.

Trái với không khí tấp nập ở nhà vườn, tại các cửa hàng bán lẻ hoa, cây cảnh vẫn còn khá vắng vẻ. Theo anh Hoàng Giáp - chủ cửa hàng lan Hoàng Giáp, so với mọi năm thì đến thời điểm này lượng người đến hỏi mua lan tết còn rất chậm. “Mọi năm tầm này các cơ quan đã đến đặt mua rất nhiều nhưng năm nay vắng quá, lượng đơn hàng giảm tới 50%, không biết cuối năm sẽ thế nào” - anh Giáp than thở. Dù khách hàng đến mua ít nhưng không vì thế mà giá lan giảm, trái lại vẫn có xu hướng tăng. Trong đó tăng nhiều nhất là loại lan dendro, năm ngoái có giá 35.000-40.000 đồng/cây (trên dưới 10 bông) thì năm nay tăng đến 45.000-55.000 đồng/cây. “Năm nay dendro mất mùa do thời tiết không thuận lợi và sâu bệnh nên giá tăng khá mạnh so với năm ngoái. Trong khi đó, nguồn cung của lan mokara vẫn dồi dào nên giá chỉ tăng nhẹ, ở mức 200.000-300.000 đồng/cây” - anh Giáp cho biết.

Chậu lan giá 15 triệu đồng Tại các khu bày bán hoa, kiểng trên đường Thành Thái (Q.10), Trường Chinh (Q.Tân Bình) năm nay tập trung khá nhiều loại hoa độc đáo. Ngoài 5.000 chậu hoa lan hồ điệp bông lớn, 1.000 chậu hoa trạng nguyên, anh Nguyễn Thanh Tâm, chủ vựa hoa kiểng Bảy Thới (đường Thành Thái, Q.10), còn nhập thêm hoa đỗ quyên Úc sắc cam, bông lớn với giá 7,5 triệu đồng/chậu. Tại vựa hoa kiểng Tư Học 3 cũng chào bán lan phát tài với giá 15 triệu đồng/chậu. Cùng với đó, nhiều loại hoa kiểng như kim ngân lượng giá 350.000-500.000 đồng/chậu, hải đường, anh thảo giá khoảng 100.000 đồng/chậu được nhập từ Đài Loan. Ngoài ra một số kiểng lạ như cây nắp ấm bắt mồi, cây phúc lộc thọ, mai hoa đăng... được bày bán khá nhiều tạo nên sự phong phú cho thị trường hoa tết năm nay. Dự kiến hoa đào miền Bắc năm nay cũng sẽ được đưa vào TP.HCM sớm hơn mọi năm. Anh Lê Đạt - chủ vườn đào tại Gia Lộc, Hải Dương - cho biết chậm nhất đến 21 tháng chạp hoa đào sẽ tập kết tại khu vực công viên Hoàng Văn Thụ, Q.Tân Bình (TP.HCM).

Theo TRẦN MẠNH - LÊ SƠN (TTO)