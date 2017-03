Hoa, kiểng tết lao đao vì nước “chụp”

Mỹ Tho “chớp” thời cơ Trong lúc nhà vườn Cái Mơn, Sa Đéc e ngại việc trồng hoa tết thì tại TP Mỹ Tho (Tiền Giang), nông dân tranh thủ thời cơ gia tăng số lượng. Ông Nguyễn Văn Quýt (xã Mỹ Phong, TP Mỹ Tho) năm trước trồng 6.000 giỏ hoa các loại, năm nay tăng thêm 1.000 giỏ. “Hy vọng việc các làng hoa khác giảm số lượng sẽ giúp dân làng hoa Mỹ Tho trúng giá” - ông Quýt lạc quan. Được biết năm nay dân làng hoa Mỹ Tho trồng hơn 600.000 giỏ hoa, tăng hơn 50.000 giỏ so với tết năm trước. Trái cây, rau màu phục vụ tết vẫn ổn Ông Nguyễn Việt Hoa, Chủ tịch Hội Làm vườn huyện Cái Bè (Tiền Giang), cho biết tuy nhiều vườn cây bị ngập lụt nhưng do nhà vườn ứng cứu kịp thời nên đến nay chưa có thiệt hại đáng kể; dự báo xoài, cam, quýt, bưởi bán tết sẽ không thiếu. Theo ông Mai Quốc Hậu, Trưởng phòng NN&PTNT huyện Lai Vung (Đồng Tháp), nơi chuyên trồng quýt hồng bán tết với tổng diện tích 1.176 ha, hiện chưa có vườn quýt nào bị thiệt hại do nước. “Nhà nông đang tranh thủ nước rút xuống giống gần 1.000 ha dưa leo, dưa hấu, rau cải các loại. Rau màu bán tết là loài cây ngắn ngày nên không bị ảnh hưởng do nước ngập thời gian qua. Bình Tân đảm bảo cung ứng đủ rau màu phục vụ thị trường tết như mọi năm” - ông Võ Văn Theo, Trưởng phòng NN&PTNT Bình Tân (Vĩnh Long), nói.