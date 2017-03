Hoa lan Việt 'hạ gục' hoa lan Thái Lan, Hàn Quốc

Tranh nhau mua hoa Đà Lạt Thời điểm này thị trường hoa tết ở Đà Lạt đang nóng dần lên từng ngày, giá hoa tăng cũng gấp 3-5 lần so với cách đây vài ngày. Chẳng hạn, giá mỗi cành hoa lay ơn tăng tới 3.000 đồng, gấp hơn ba lần so với cách đây gần một tuần. Hoa cát tường tăng từ 25.000 đồng/kg lên 55.000 đồng/kg... Nhiều tiểu thương tại chợ hoa Hồ Thị Kỷ (phường 1, quận 10, TP.HCM), nơi bán rất nhiều hoa từ Đà Lạt, cho hay do thời tiết bất thường khiến nhiều loài hoa Đà Lạt nở sớm, nhà vườn mất mùa. Điều này khiến một số hoa chủ lực ngày tết như ly ly, lay ơn, cát tường… giảm mạnh sản lượng. Ông Hoàng Văn Sinh, Chủ tịch UBND phường 1, cho biết thêm đã xuất hiện tình trạng tiểu thương tại chợ tranh nhau lên Đà Lạt đặt hàng với nhà vườn để có hoa bán tết. Hôm qua, ba chợ hoa lớn trên địa bàn TP.HCM đã khai mạc tại Công viên Gia Định (quận Gò Vấp), Công viên Lê Văn Tám và Công viên 23-9 (quận 1). Ngoài ra, tại các quận, huyện, chợ hoa tết cũng đồng loạt mở cửa. Các chợ hoa tết kéo dài đến ngày 7-2. Theo đánh giá của ban tổ chức, các chợ hoa tết có nguồn cung dồi dào, đa dạng về chủng loại, giá hợp lý.