Hoạt động bán ra chốt lời kéo giá dầu thế giới xuống

Trên Sàn giao dịch điện tử Singapore, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2013 giảm 14 xu xuống 104,77 USD/thùng và giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn giảm 20 xu xuống 107,53 USD/thùng.



Kelly Teoh, chiến lược gia về thị trường thuộc IG Markets có trụ sở tại Singapore, cho biết hoạt động bán ra chốt lời là nguyên nhân khiến giá dầu sụt giảm.



Tuy nhiên, giá dầu ngọt nhẹ có thể sẽ nhận được sự hỗ trợ trong ngắn hạn ở mức 102 USD/thùng, nhờ việc Fed duy trì chương trình kích thích kinh tế trị giá 85 tỷ USD mỗi tháng, hay còn gọi là nới lỏng định lượng (QE).



Đêm qua (11/7), giá dầu thế giới cũng giảm do hoạt động bán ra chốt lời. Chốt phiên này, trên thị trường New York, giá dầu ngọt nhẹ giao tháng 8/2013 đứng ở mức 104,91 USD/thùng, giảm 1,61 USD so với phiên ngày 10/7. Trong khi, tại thị trường London, giá dầu Brent Biển Bắc giao cùng kỳ hạn mất 78 xu xuống 107,73 USD/thùng.



Giá dầu thô sụt giảm lần đầu tiên trong 2 tuần tăng liên tiếp, một phần bởi cuộc xung đột leo thang tại Syria và sự nổi dậy của quân đội Ai Cập.



Trên Sàn giao dịch Nymex, giá xăng bán buôn tăng 1 xu lên 3,02 USD/gallon, khí đốt tự nhiên giảm 7 xu xuống 3,61 USD/1.000m3, trong khi giá dầu sưởi ấm không đổi, giữ ở mức 3 USD/gallon.





Theo Minh Hằng (TTXVN)