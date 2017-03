Hóc Môn: Nằm vạ tại doanh nghiệp để đòi nợ

Tối 7-4, ông Huỳnh Tấn Cường - chủ Doanh nghiệp Thái Thành (chuyên sản xuất bồn nhựa tại ấp 4, xã Xuân Thới Sơn, Hóc Môn) gọi điện thoại kêu cứu với công an địa phương về việc hơn chục người lạ ngang nhiên vào chiếm phòng khách của doanh nghiệp. Đến sáng hôm qua (8-4), nhóm “khách không mời mà tới” vẫn bám trụ tại đây và ăn, ở, sinh hoạt rất là thoải mái.

Theo ông Cường trình bày, do nhu cầu mở rộng nhà xưởng kinh doanh nên ông vay nóng của bà TNB (ngụ quận 1) sáu tỷ đồng (vay nhiều lần), lãi suất 22%-24%/tháng.

Sau nhiều lần ông Cường khất nợ, vào ngày 27-12-2008, bà B. buộc ông làm giấy nợ với số tiền hơn 12 tỷ đồng, trong đó nợ lãi vay hơn sáu tỷ đồng. “Vì số tiền lãi tính quá cao, chúng tôi không có khả năng thanh toán. Chúng tôi đang tìm người bán đất để trả nợ chứ không phải trốn nợ” - bà Huỳnh Ngọc Yến, vợ ông Cường cho biết.

Ngày 23-3, ông M. chồng bà B. dẫn theo một nhóm người đến cơ sở Thái Thành gặp ông Cường, buộc ký cam kết trả nợ và yêu cầu cha mẹ ông Cường giao giấy chứng nhận quyền sử dụng đất cùng các các tài sản khác để trả nợ. Đồng thời, vợ chồng ông Cường phải chấp nhận cho người của bà B. vào “bám trụ” tại cơ sở.

Bà Yến bức xúc: “Tôi rất lo sợ bởi họ đe dọa sẽ bắt cóc con chúng tôi”. Theo ông Cường, nhóm “khách” đang ở lì nhiều ngày qua là dân chuyên đòi nợ thuê.

Trao đổi với phóng viên, Ban chỉ huy Công an huyện Hóc Môn cho biết: “Doanh nghiệp vay tiền phải có trách nhiệm trả nợ đối với người cho vay. Đây là quan hệ dân sự, các bên nên khởi kiện tại tòa án để giải quyết. Riêng hành vi chiếm dụng trụ sở doanh nghiệp và dấu hiệu tổ chức sử dụng ma túy theo như phản ánh là vi phạm pháp luật. Công an huyện đã chỉ đạo xác minh cùng triển khai biện pháp can thiệp, tránh tình huống xấu có thể xảy ra”.