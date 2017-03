Hội An phát miễn phí 40.000 sơ đồ du lịch

(PL)- Sáng 20-2, tại thành phố Hội An (Quảng Nam), Hiệp hội Du lịch Quảng Nam phối hợp UBND TP Hội An phát hành miễn phí sơ đồ du lịch Hội An với sự tài trợ của Quỹ Robin Taucks & Partners (Mỹ).

Dự án bản đồ du lịch Hội An dự kiến phát miễn phí 40.000 sơ đồ du lịch cho du khách trong và ngoài nước tại hơn 40 địa điểm khác nhau. Song song đó, Hiệp hội Du lịch Quảng Nam còn tiến hành lấy ý kiến đóng góp của du khách thông qua các phiếu điều tra phát kèm. Dự án này nhằm cung cấp thông tin du lịch chuẩn xác, hữu ích và miễn phí cho du khách. Đây có thể coi là mô hình thí điểm và bước đệm cho sự phát triển du lịch bền vững của tỉnh Quảng Nam. N.HẢI