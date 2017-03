Hội An - Thành phố du lịch được yêu thích thứ 2 châu Á

Nét cổ kính ở phố cổ Hội An hấp dẫn du khách châu Á - Ảnh: H.X.H



Theo H.X.Huỳnh - Q.Phương (TNO)



Gần 80.000 độc giả - du khách quốc tế đã tham gia bỏ phiếu bầu chọn cho 16.000 khách sạn, khu nghỉ dưỡng được tạp chí Condé Nast Traveller đề cử cho giải thưởng về thành phố du lịch được yêu thích nhất châu Á năm nay.Kết quả vừa được công bố tại New York cho thấy Hội An xếp thứ 2, sau Kyoto.Phố cổ Hội An được độc giả của tạp chí Condé Nast Traveller yêu mến, do có “những ngôi nhà đầy màu sắc và cổ kính, chúng tạo cho họ cảm giác như đang đi trong phim”, theo đánh giá của tạp chí.Khảo sát thường niên của Condé Nast Traveller được xem là khảo sát danh giá nhất của ngành công nghiệp du lịch toàn cầu.Đây là đánh giá quan trọng, kể từ khi Hội An lọt vào danh sách 10 điểm đến hàng đầu thế giới hồi năm ngoái.Trong năm 2013, đây cũng là lần thứ 2 đô thị cổ Hội An được tạp chí ở Mỹ đánh giá cao.Trước đó, tạp chí Huffington Post (Mỹ) cũng giới thiệu Hội An là một trong 7 điểm đến đặc sắc và thu hút khách du lịch nhất khi tới Việt Nam, cùng với Hà Nội, Hạ Long, Đà Nẵng, Nha Trang, TP.HCM và khu vực đồng bằng sông Cửu Long.Theo nhận xét của Huffington Post, phố cổ Hội An là một điểm dừng chân nổi tiếng nhất Việt Nam cho du khách bởi yếu tố thanh bình. Nơi đây, xe máy bị hạn chế hoạt động, chỉ được phép lưu hành trong những giờ nhất định.Đến Hội An, du khách có thể dạo quanh phố cổ trên những chiếc xe đạp thô sơ và có thể tham gia lớp học nấu ăn truyền thống.