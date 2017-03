Hội đồng Quản trị Masan mua lại 20 triệu cổ phiếu quỹ

Công ty cũng phát hành báo cáo tài chính sáu tháng đầu năm 2016 được Công ty Kiểm toán KPMG soát xét, xác nhận báo cáo của Ban điều hành về kết quả kinh doanh tăng trưởng kỷ lục đã được thông báo vào cuối tháng 7. Trên cơ sở kết quả kinh doanh sáu tháng đầu năm 2016, dự báo lợi nhuận của công ty được điều chỉnh tăng lên 25%.



Theo báo cáo tài chính đã được soát xét, trong sáu tháng đầu năm 2016, doanh thu thuần của công ty tăng 83,8%, lợi nhuận sau thuế và lợi ích cổ đông thiểu số tăng gần gấp ba so với cùng kỳ năm 2015.



Nhờ tốc độ tăng trưởng, Masan vẫn theo đúng lộ trình trên đà đạt 2 tỉ USD doanh thu thuần cho năm 2016. Do đó, Masan cũng đã điều chỉnh tăng dự báo cả năm cho lợi nhuận sau thuế và cổ đông thiểu số tăng thêm 25% đạt 2.400 tỉ đồng. Như vậy, mức tăng trưởng lợi nhuận khoảng 60% so với năm 2015.



Số dư tiền hợp nhất của Masan vào ngày 30-6-2016 đạt 12.863 tỉ đồng, bao gồm tiền mặt và các khoản tương đương tiền, đầu tư ngắn hạn và các tài sản sinh lãi khác. Masan hiện sở hữu và quản lý các nền tảng hoạt động kinh doanh thành công hàng đầu trong các lĩnh vực then chốt của nền kinh tế đang phát triển tích cực của Việt Nam.



Kế hoạch mua lại cổ phiếu quỹ là một trong những phương thức sử dụng lượng tiền mặt lớn mà công ty đang nắm giữ. Công ty đang thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật về việc mua lại cổ phiếu quỹ.

Tập đoàn Masan là một trong những công ty hàng đầu của Việt Nam, tập trung vào các cơ hội tăng trưởng cao trong ngành tiêu dùng: thực phẩm, đồ uống và trong chuỗi giá trị dinh dưỡng.

Tập đoàn Masan bao gồm Masan Consumer Holdings, sở hữu các thương hiệu được ưa thích nhất Việt Nam trong ngành hàng thực phẩm và đồ uống (Chin-su, Nam Ngư, Tam Thái Tử, Omachi, Kokomi, Vinacafe, Wake-up, Vĩnh Hảo và Sư Tử Trắng) và Masan Nutri-Science là công ty với lĩnh vực kinh doanh nằm trong chuỗi giá trị dinh dưỡng lớn nhất của Việt Nam (với các thương hiệu Proconco và Anco). Các mảng kinh doanh khác của Tập đoàn Masan bao gồm Masan Resources, một trong những nhà sản xuất vonfram và khoáng chất công nghiệp chiến lược lớn nhất thế giới và ngân hàng Techcombank, là ngân hàng thương mại cổ phần hàng đầu tại Việt Nam.