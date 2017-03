Hối lộ bất thành, công ty khai thác đá bị phạt

do đã có hành vi thực hiện không đúng, không đầy đủ các nội dung trong báo cáo đánh giá tác động môi trường đã được phê duyệt.

Công ty Hồng Sơn là doanh nghiệp chuyên khai thác đá xây dựng tại Lạc Tánh (Tánh Linh). Ngày 26-4, Cảnh sát môi trường - Công an tỉnh Bình Thuận đã kiểm tra, lập biên bản một số sai phạm trong hoạt động khai thác của doanh nghiệp này. Đến trưa 3-5, ông Vũ Văn Thanh, Tổng Giám đốc Công ty Hồng Sơn, đã cùng một nhân viên tìm đến nhà riêng Thượng tá Trần Đình Nghĩa, Phó phòng Cảnh sát môi trường. Do Thượng tá Nghĩa đi vắng nên hai người này đưa một phong bì đựng 20 triệu đồng cho vợ Thượng tá Nghĩa. Vợ Thượng tá Nghĩa kiên quyết không nhận và lập tức gọi điện thoại báo cho chồng biết. Thượng tá Nghĩa báo cáo lại sự việc với lãnh đạo Công an tỉnh Bình Thuận. Qua làm việc, ông Thanh đã thừa nhận hành vi sai trái của mình. Phòng Cảnh sát phòng, chống tội phạm về môi trường, Công an tỉnh Bình Thuận đã lập biên bản vụ việc và yêu cầu ông Thanh nhận lại phong bì cùng toàn bộ số tiền hối lộ bất thành nêu trên.

PHƯƠNG NAM