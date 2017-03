Hội nhập Cộng đồng Kinh tế ASEAN giúp tạo thêm việc làm trong khu vực

Theo đó, dự báo sẽ thúc đẩy tăng tưởng GPD của Việt Nam thêm 14,5% và tăng trưởng việc làm thêm 10,5% vào năm 2025.

Báo cáo này đưa ra tại chương trình Đối thoại chính sách quốc gia với chủ đề "Cộng đồng ASEAN 2015: Quản lý hội nhập hướng tới việc làm tốt hơn và thịnh vượng chung", ngày 4-9.

Theo đó hội nhập kinh tế sẽ giúp tạo thêm 14 triệu việc làm ở khu vực ASEAN và cải thiện đời sống của 600 triệu người dân hiện sinh sống trong khu vực. Theo lộ trình cuối năm 2015, AEC sẽ chính thức được thành lập. Trong đó cho phép các lao động có tay nghề cao, dịch vụ, đầu tư và hàng hóa của 10 quốc gia thành viên của ASEAN được di chuyển tự do hơn trong khu vực. Dự báo tăng trưởng việc làm diễn ra mạnh mẽ trong các lĩnh vực như xây dựng, giao thông vận tải, dệt may và chế biến thực phẩm.

Ông Yoshiteru Uramoto, Giám đốc ILO khu vực Châu Á – Thái Bình Dương, nhận định, Việt Nam sẽ là một trong một số nước hưởng lợi nhiều hơn từ việc hội nhập kinh tế khu vực sâu rộng so với các nước khác do nền kinh tế Việt Nam phụ thuộc nhiều vào ngoại thương.

Hiện có gần một nửa số lao động Việt Nam đang làm việc trong ngành nông nghiệp, lĩnh vực có năng suất lao động, thu nhập và điều kiện lao động còn ở mức thấp so với một vài nền kinh tế ASEAN khác.