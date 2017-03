Hội nhập tới nơi mà chưa lo ‘bơi’

Khéo léo bảo vệ hàng nội địa Hội nhập nhưng rào cản kỹ thuật, phòng vệ thương mại của các nước đang tạo ra rất lớn để bảo vệ sản xuất lẫn người tiêu dùng trong nước. Trong khi đó, hàng nhập khẩu vẫn đang tràn vào Việt Nam ồ ạt. Do vậy các hàng rào kỹ thuật liên quan đến vệ sinh an toàn thực phẩm, bảo vệ an toàn an ninh quốc gia nên được quan tâm chú trọng. Tham khảo các vụ kiện chống bán phá giá của các quốc gia phát triển áp dụng đối với hàng xuất khẩu của Việt Nam có thể thấy các nước đều vận dụng khá khéo léo công cụ này. Cần tham khảo ý kiến nhiều DN trong nước để hoàn chỉnh và hàng rào cần được điều chỉnh thường xuyên cho phù hợp thực tế. TS VÕ TRÍ THÀNH, chuyên gia kinh tế Theo điều tra của Hội DN Hà Nội, 80% số DN được hỏi đến đều rất thờ ơ, không hề quan tâm tới hội nhập. Hầu hết DN thiếu hẳn các kiến thức để hội nhập. Trường ĐH Kinh tế và Trường ĐH Quốc gia Hà Nội cũng đã thực hiện khảo sát gần 700 DN vừa và nhỏ ở năm tỉnh, TP là Hà Nội, Hải Phòng, TP.HCM, Đà Nẵng, Cần Thơ. Kết quả cho thấy có 65% DN Việt không biết gì về những nội dung cơ bản của Cộng đồng Kinh tế ASEAN (AEC).