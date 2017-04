Hôm nay, gas giảm thêm 12.000 đồng/bình 12 kg

Gas bán lẻ tối đa đến tay người tiêu dùng của Saigon Petro, Vina gas, Gia Đình gas... chỉ còn 193.000 đồng/bình 12 kg.

Theo các công ty, gas giảm giá do hợp đồng nhập khẩu trong tháng 4 giảm thêm 60 USD/tấn so với đầu tháng 3. Mức này sẽ tương đương mức giảm trong nước có thể đến 15.000 đồng/bình 12 kg. Tuy nhiên, do giá USD tăng cao trong những ngày qua nên các công ty chỉ có thể giảm tối đa 12.000 đồng/bình 12 kg.